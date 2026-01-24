SON DAKİKA | Gaziantep’te katledilen Mustafa Demir'in annesi SABAH'a konuştu! “Bıçağı kalbine saplamışlar"

Ancak bu tür vakaların sıklığının artması, artık bize şunu söylüyor: Bu, ergen kavgası değil. bu bir toplumsal güvenlik ve ruh sağlığı krizidir. Biz yalnızca "ergenlik dönemi" diyerek açıklama yaparsak, asıl sorumluluktan kaçarız. Ergenlik her ülkede var. Ama her ülkede çocuklar bu ölçekte öldürülmüyor.



