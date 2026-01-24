Trend
SON DAKİKA | Gaziantep’te katledilen Mustafa Demir'in annesi SABAH'a konuştu! “Bıçağı kalbine saplamışlar"
Son dakika haberi: Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan ve şimdi de Mustafa Demir. Her geçen gün artan çocuk cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Gaziantep'te 11 Ocak'ta 2 grup arasında çıkan kavgada, 17 yaşındaki Mustafa Demir bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşıysa yaralandı. SABAH'a konuşan acılı anne Nazan Demir, 'benim canım yandı başka annelerin yanmasın' diyerek feryat etti.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 07:42