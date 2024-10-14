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SON DAKİKA! Gaziantep’teki aile katliamında esrarengiz iddia: Ahmet Demir mezarlıkta su içtikten sonra bayılıp…

SON DAKİKA! Gaziantep'te yaşanan aile katliamı kan dondurdu. Berber Ahmet Demir, 4 evladını ve eşini öldürdükten sonra kendini vurdu. Korkunç olayda bir aile yok olurken ortaya atılan iddia sır doluydu: 3 yıl önce mezarlıkta su içtikten sonra…

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 14.10.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 08:57
SON DAKİKA! Gaziantep’teki aile katliamında esrarengiz iddia: Ahmet Demir mezarlıkta su içtikten sonra bayılıp…

Gaziantep'te geçtiğimiz gün yaşanan aile vahşeti tüyler ürpertti. Berber Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Edanur (9), Medine (11), Yusuf Eymen (4) ve Azra Demir'i (5) silahla vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi.

SON DAKİKA! Gaziantep’teki aile katliamında esrarengiz iddia: Ahmet Demir mezarlıkta su içtikten sonra bayılıp…

Korkunç katliamın ardından Demir Ailesi dün gözyaşları ile toprağa verildi.

SON DAKİKA! Gaziantep’teki aile katliamında esrarengiz iddia: Ahmet Demir mezarlıkta su içtikten sonra bayılıp…

SESSİZ VE SAKİN BİRİSİYDİ AMA…

Ahmet Demir'in yakınları ise Türkiye'yi sarsan aile katliamında 3 yıl önce yaşanan esrarengiz olaya dikkat çekti. Mahallede sesiz ve sakin birisi olarak bilinen Demir iddiaya göre 3 yıl önce arkadaşlarıyla girdiği "cesaret" iddiası üzerine gece yarısı mezarlığı gitti.

SON DAKİKA! Gaziantep’teki aile katliamında esrarengiz iddia: Ahmet Demir mezarlıkta su içtikten sonra bayılıp…

MEZARLIKTAN SU İÇTİKTEN SONRA BAYILDI!

Demir'in burada bir mezarın ayakucundaki mermerden su içtikten sonra bayıldığını, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldığı ve ondan sonra sürekli "Orada kan içtim ve kendimi kaybettim" dediğini söyledi.

SON DAKİKA! Gaziantep’teki aile katliamında esrarengiz iddia: Ahmet Demir mezarlıkta su içtikten sonra bayılıp…

3 YIL ÖNCEKİ OLAYIN ETKİSİNDE KALMIŞTI

Ahmet Demir'in 3 ay önce psikolojik sorunları iyice artınca başvurduğu hastanede bir süre yatılı tedavi gördüğünü söyleyen yakınları, "Taburcu olduktan sonra çok iyi olduğunu söylüyordu.

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