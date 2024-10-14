SON DAKİKA! Gaziantep’teki aile katliamında esrarengiz iddia: Ahmet Demir mezarlıkta su içtikten sonra bayılıp…

MEZARLIKTAN SU İÇTİKTEN SONRA BAYILDI!

Demir'in burada bir mezarın ayakucundaki mermerden su içtikten sonra bayıldığını, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldığı ve ondan sonra sürekli "Orada kan içtim ve kendimi kaybettim" dediğini söyledi.