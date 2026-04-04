Son dakika! Gerçek babası Ziya Demirense’nin 100 milyonluk mirasına ortak olmuştu! Film gibi hikayede mutlu son

Son dakika haberi... Gerçek babasına açtığı babalık davasını kazanıp 100 milyonluk mirasa ortak olan Mert Oykan, babalığın benimsenmemesi davasından da 1,5 milyon lira tazminat kazandı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 04.04.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 10:04
Son dakika! Balıkesirli Türkçe öğretmeni Ramazan Mert Oykan, 20 yaşına geldiğinde yıllarca babası bildiği Reşit Gezer'den, gerçek babasının Semiha Yankı'nın orkestrasında piyanistlik yapan Ziya Demirense olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine açtığı babalık davasını kazanarak Ziya Demirense'nin nüfusuna geçen ve 100 milyonluk servetine ortak olan Ramazan Mert Oykan'ın soyadı, eşi ve çocukları da dahil Demirense olarak değiştirildi.

Görseldeki: Ziya Demirense

Mert Demirense, gerçek babası Ziya Demirense'ye bu kez de 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle 1 milyon 550 bin liralık tazminat davası açtı.

Mahkeme, talebi kabul ederek 1 milyon 550 bin liralık tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle Mert Demirense'ye ödenmesine karar verdi.

DAVADAN DRAM ÇIKTI

Mert Demirense'nin, üvey baba dayağıyla iki kulağının kıkırdağının kırıldığı, kafatasında çatlak oluştuğu ve zor bir çocukluk geçirdiği öğrenildi.

Görseldeki: Ramazan Mert Oykan

Çok başarılı bir öğrenci olan ve siyasal bilgiler fakültesine gidip kaymakam, vali olmayı hayal eden Demirense'nin, üniversite sınavında Türkiye 5'incisi olduğu ancak annesi öldüğü için kendisine bakan dayısı tarafından öğretmenliğe yönlendirildiği ortaya çıktı.

