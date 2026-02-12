Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Giresun'da Hasbi Dede'nin cinsel tacizine maruz kalmıştı! 16 yaşındaki kız iğrenç olayı SABAH'a anlattı

Son dakika haberi: Giresun'un Görele ilçesinde Belediye Başkanı Hasbi Dede belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndermişti. Olayın ardından psikolojik destek almak zorunda kalan genç kız, SABAH gazetesine verdiği özel röportajda yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

Özgür ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 12.02.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 06:51
Son dakika haberi: Giresun'un Görele ilçesinde yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran taciz skandalında kritik gelişme yaşandı.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, belediyede çaycı olarak görev yapan personelin 16 yaşındaki kızı T.T.'ye sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanan süreç, mağdur ailenin ve toplumun adalet arayışında önemli bir dönüm noktası oldu.

Reşit olmayan gence yapılan taciz girişiminin ortaya çıkmasıyla başlayan hukuki süreç, belediye başkanının tutuklanmasıyla sonuçlandı ve bu gelişme hem mağdur aileyi hem de konuyu yakından takip eden vatandaşları sevindirdi.

Olayın ardından psikolojik destek almak zorunda kalan genç kız, SABAH gazetesine verdiği özel röportajda yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

Giresun'da CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, belediyede çaycı olarak çalışan personelin 16 yaşındaki kızı T.T.'ye cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanması, mağduru ve ailesini sevindirdi.

SABAH'a konuşan 16 yaşındaki T.T., "Başkan, bana yazdığı taciz içerikli mesajlar nedeniyle tutuklandı.

Başından beri haklıydık ve haklı çıktık. Adalet yerini buldu. Çok mutluyum. Artık okuluma gideceğim" dedi.

