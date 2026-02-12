Trend
SON DAKİKA | Giresun'da Hasbi Dede'nin cinsel tacizine maruz kalmıştı! 16 yaşındaki kız iğrenç olayı SABAH'a anlattı
Son dakika haberi: Giresun'un Görele ilçesinde Belediye Başkanı Hasbi Dede belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndermişti. Olayın ardından psikolojik destek almak zorunda kalan genç kız, SABAH gazetesine verdiği özel röportajda yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 06:51