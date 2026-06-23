SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

BEREN SAAT'TEN İDDİALARA YANIT



Savcılık ifadesine ulaşılan diğer isim oyuncu Beren Saat ise hayatı boyunca uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını söyledi. Şoförleri aracılığıyla uyuşturucu temin edilmesinin ise söz konusu olmadığını ileri sürdü. Saat'e yöneltilen bir diğer soru ise "LİLYUM 03" kod adlı gizli tanığın Bodrum'daki Caressa Otel'e ilişkin iddiaları oldu.



