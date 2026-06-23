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SON DAKİKA | Gizli tanık 'Lilyum 03' kirli ağı deşifre etti! 'Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu'
SON DAKİKA | Gizli tanık 'Lilyum 03' kirli ağı deşifre etti! 'Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu'
Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturmasına eklenen ünlü sanatçı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Doğulu'nun uyuşturucu testinin pozitif, Saat'in ise negatif çıktığı dosyada yer alan gizli tanık, Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden konserler karşılığında yüksek ücretler aldığını, bu gelirlerin bir kısmını İBB dosyasının firarisi Emrah Bağdatlı ve Erdal Bozkuş ile paylaştığını söyledi.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 06:36