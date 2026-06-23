Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Gizli tanık 'Lilyum 03' kirli ağı deşifre etti! 'Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu'

SON DAKİKA | Gizli tanık 'Lilyum 03' kirli ağı deşifre etti! 'Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu'

Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturmasına eklenen ünlü sanatçı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Doğulu'nun uyuşturucu testinin pozitif, Saat'in ise negatif çıktığı dosyada yer alan gizli tanık, Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden konserler karşılığında yüksek ücretler aldığını, bu gelirlerin bir kısmını İBB dosyasının firarisi Emrah Bağdatlı ve Erdal Bozkuş ile paylaştığını söyledi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 06:36
SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftin test sonuçları çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Kenan Doğulu'nun pozitif Berna Saat'in ise negatifti.

SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

Soruşturma devam ederken iki ismin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Dosyada yer alan gizli tanıkların uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu temini, Bodrum'daki özel partiler ve konser gelirlerine ilişkin dikkat çeken iddiaları ünlü çifte yöneltildi.

SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

"CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ALINAN PARALAR PAYLAŞILIYOR"

Kenan Doğulu'ya da gizli tanıkların beyanları tek tek yöneltildi. Gizli tanık, Doğulu'nun uyuşturucu madde kullandığını ve konser gelirlerine ilişkin itiraflarda bulundu. Kenan Doğulu'nun CHP'li belediyelerden konserler karşılığında yüksek ücretler aldığını belirterek, "Bu gelirlerin bir kısmını Erdal Bozkuş ve Emrah Bağdatlı ile paylaşır.

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SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

Bu paraların bir kısmı bazen torbada bazen ise bavul eşliğinde Ata isimli kişiye gelir." dedi. Gizli tanık ayrıca Kenan Doğulu ve Beren Saat'in uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucunun şoförleri tarafından temin edildiğini iddia etti.

SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

"SAĞLIKLI YAŞAM" DEDİ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İlk olarak uyuşturucu iddialarına cevap veren Doğulu, "Kesinlikle kullanmıyorum. Sağlıklı yaşama işim gereği dikkat ederim." dedi.

SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

CHP'li belediyelerde sahne aldığı ya da yüksek ücretler aldığı yönündeki iddiaları reddeden Doğulu, ayrım yapmadan farklı belediyelerin etkinliklerinde yer aldığını söyledi. Erdal Bozkuş ile ilişkisinin tamamen ticari olduğunu ve organizasyon hizmetleri kapsamında yürütüldüğünü, Emrah Bağdatlı ve Ata isimli şahsı tanımadığını iddia etti.

SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

BODRUM'DAKİ AFTER PARTİ DETAYI

Kenan Doğulu'ya "LİLYUM 03" kod adlı bir başka gizli tanığın Bodrum'daki Caressa Otel'e ilişkin iddiaları soruldu.

SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

Gizli tanık ifadesinde, Bodrum'da bulunan Caressa Otel'de Kenan Doğulu'nun sahne aldığı gecelerin ardından after partiler düzenlendiğini, bu organizasyonlara Moris Kohen, Pınar Hacıarifoğlu, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yakın çevresinden isimlerin katıldığını ileri sürdü. Doğulu, birçok otelde sahne aldığını dike getirdi.

SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

BEREN SAAT'TEN İDDİALARA YANIT

Savcılık ifadesine ulaşılan diğer isim oyuncu Beren Saat ise hayatı boyunca uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını söyledi. Şoförleri aracılığıyla uyuşturucu temin edilmesinin ise söz konusu olmadığını ileri sürdü. Saat'e yöneltilen bir diğer soru ise "LİLYUM 03" kod adlı gizli tanığın Bodrum'daki Caressa Otel'e ilişkin iddiaları oldu.

SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

Beren Saat ise söz konusu oteli bildiğini belirterek, eşi Kenan Doğulu'nun yıllardır birçok otelde sahne aldığını, ifadede adı geçen Moris Kohen ve Pınar Hacıraifoğlu'nun geçen yıl bu otelde evlendiğini ve Kenan Doğulu'nun düğün sonrası eğlencede sahne aldığını anlattı.

SON DAKİKA | Gizli tanık ’Lilyum 03’ kirli ağı deşifre etti! ’Kenan Doğulu İBB konserlerinden aldığı paraları Emrah Bağdatlı ile paylaşıyordu’

SENARYO, BESTE GEREKÇESİ

İki isminde telefonların içerisinde beste, senaryo ve proje bilgileri olduğu gerekçesiyle bir an önce kendilerine teslim edilmesini talep ettikleri ifadeye yansıdı.

#EMRAH BAĞDATLI #KENAN DOĞULU