SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Müfettişlerin hazırladığı o rapor savcılığa teslim edildi

700 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DOSYAYA GİRDİ

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan'ın akıbeti araştırıldı.