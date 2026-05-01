SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişme! Müfettişlerin hazırladığı o rapor savcılığa teslim edildi

SON DAKİKA… Tunceli'de 2020 yılında kaybolduğu iddia edilen üniversiteli Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği belirlendi. 6 yıl sonra yeniden raftan indirilen Gülistan soruşturmasında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada, kritik bir adıma geçildi! İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı o rapor, savcılığa teslim edildi!