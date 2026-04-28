SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi o! Mustafa Türkay Sonel’in arkadaşı Umut Altaş’tan şok mesaj: Her şeyi anlatırım!

SON DAKİKA… Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku cinayeti soruşturması 6 yıl sonra yeniden açıldı. Dosya, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer alırken cinayetin kilit noktasında Umut Altaş vardı. Gülistan'ın kaybolduğu gece Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta olduğu tespit edilen Altaş'ın babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı yazışmalarda, Umut Altaş'ın para istediği babası Celal Altaş'a "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım", "Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" yazması dikkatlerden kaçmadı! İşte detaylar…