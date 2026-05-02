SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

GÖKHAN'A 6 MEMUR MAAŞINA DENK PARA GÖNDERDİ

Gülistan'ın sim kartını gönderdiği Gökhan Ertok'a toplamda gönderilen 30.000 TL'nin yaklaşık altı memur maaşına tekabül ettiği ve yapılan işe orantılımı sorusuna vali, "Ben normal karşılıyorum" ifadesini kullandı. Sonel, paraları Gülistan Doku'ya ait sim kartın Gökhan Ertok tarafından incelenmesi sebebiyle gönderdiğini de kabul etti. Sonel, koruma amirine Gülistan'a ait sim kartın gönderilmesi talimatını vermesine rağmen hangi tarihte gönderildiğini hatırlamadığını iddia etti.

SİM KART NEDEN RESMİ YOLLA GÖNDERİLMEDİ?

Sim kartı neden resmi bir yolla ya da kargo ile göndermek yerine otobüs firması ile gönderdiniz? Takip edilmesini ve kayıtlara girmesini istemediniz mi? sorusuna Sonel, bilgisinin olmadığını ve sim kartın dönüşüyle ilgili de bir bilgisinin bulunmadığını iddia etti.