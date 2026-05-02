SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

ŞÜKRÜ, VALİNİN KARAKUTUSU İDDİASI
Savcı, koruma amiri Şükrü Eroğlu'nun, vali Tuncay Sonel'in kara kutusu ve Sonel'in her işini bilir iddiasına Sonel, Şükrü'yü yanından ailevi nedenlerinden dolayı uzaklaştırdığını savundu.
"KAMERALARI EMNİYET MÜDÜRÜNE SORUN"
Gülistan Doku kaybolduktan iki gün sonra hiçbir arıza ya da bakım ihbarı olmamasına rağmen kamera değişimini neden yapıldığına ilişkin eski vali Tuncay Sonel, "Bu konuyla ilgili hiç bir bilgim yoktur. Ben böyle bir talimat vermedim. Bu konuyu İl Emniyet Müdürü bilir. Muhatabı o dur" yanıtını verdi.
TELEFON SİNYALİNE UZMAN EKİP YERİNE ŞÜKRÜ GÖNDERİLDİ
Soruşturmada tutuklanan Gökhan Ertok'un, Gülistan'ın sinyal veren telefonundan iki konumu bildirildiği, ancak valinin bu gelişmeyi uzman ekip yerine Şükrü'ye havale ettiği ifade edildi. Savcı, bu önemli gelişmeyi sorduğu vali Sonel, tamamen insani bir yaklaşım gösterdiğini iddia etti.
ZEİNAL VE AİLESİNİN 5 YILDIZLI OTELDE KONAKLAMASI
Savcı, Gülistan'ın sevgilisi Zeinal'ın üvet babası eski polis memuru Engin Yücer ve ailesinin Antalya'da Sueno Hotels Delux Belek otelde 3 ay konakladıklarını sordu. Eski vali Tuncay Sonel, "Burada amaç, aileyi korumaktı.
Kaldıkları yeri bile bilmem. Yukarıda dediğim gibi Zeinal'ı tanımam. Ertuğrul müdürü hatırlamıyorum. Benim herhangi bir şekilde bir talimatım ve işlemim söz konusu değildir. Giderlerin nasıl karşılandığını da bilmiyorum. Oteli de sahibini de bilmiyorum, tanımıyorum. Dediğim gibi, süreci İl Emniyet müdürünün yönetmesi nedeniyle bu konuyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur" iddiasında bulundu.