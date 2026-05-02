Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

SON DAKİKA… Tunceli'de 2020 yılında kaybolduğu iddia edilen üniversiteli Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dosya 6 yıl sonra yeniden raftan indirilirken aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de olduğu 12 şüpheli tutuklandı. SABAH, Tuncay Sonel'in savcılık ifadesine ulaştı… İşte detaylar!

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 02.05.2026 17:20 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 19:00
SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

SON DAKİKA… Tunceli'de 6 yıl önce korkunç bir cinayete kurban giden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması devam ederken, tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesi ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

Yöneltilen sorulara cevap veren eski vali Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı tanımadığını iddia ederek, herhangi bir tanışıklığının olmadığını savundu. Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel ile ilişki yaşadıkları ve bu ilişkiden hamile kaldığı iddialarına ilişkin soruya Sonel, kesinlikle iftira olduğunu iddia etti.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

Sonel, Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel tarafından bulunduğu yerden alınarak öldürüldüğü iddiasını da kabul etmedi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

GÜLİSTAN GİZLİ BİR ŞEKİLDE GÖMÜLMESİ

Savcının, Gülistan Doku'nun öldürüldükten Mustafa Türkay Sonel'in sizi ve koruma müdürünüzü aradığı ve daha sonrasında Gülistan'ın gizli bir şekilde gömüldüğü iddiasına oğlunun aldığı aile terbiyesiyle karıncayı dahi incitmeyeceğini savundu.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

"GÜLİSTAN'IN SİM KARTINI BEN TESLİM ETTİM"

Gülistan'ın kayıp sim kartıyla ilgili soruya Vali Sonel, "Kartı ben gönderttim. Koruma arkadaşlar gereğini yaptı. Amacımız sadece kayıp kızımızı bulmaktı. Bu kartın Gökhan'a gönderilmesi için ben Şükrü Eroğlu'nu gereğini yapın diyerek görevlendirdim. Valilikte olduğum bir günde tam dışarı çıkarken ağlamaklı bir ses duydum. Baktığımda Aygül Doku olduğunu gördüm. Merdivenin başında "sayın valim bir sim kart var" dedi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

Ben de koruma ve özel kaleme gereğini yapalım dedim. Sonra çıktım işlerime devam ettim. Koruma polisi arkadaşımıza bu kartı daha önce Ankara emniyetinde komiser bildiğimiz Gökhan komisere bir baktıralım diye gönderttim. Zira arama kurtarma yoğun bir şekilde devam ettiği için konum bilgisini baktırmak ve aynı zamanda son görüşme nerede olmuş onları öğrenmek için göndermiştim. Koruma polisi bu kartı göndermiş.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

Gökhan, yaptığı inceleme sonrasında viyadüğün alt bölgesinde bir konum tespit etmiş. Bu bana iletildi. Kızın ablası, savcıya gidemiyorum, ulaşamıyorum, almıyorlar dediği için ben aldım.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

Bu olay kayıp olayından iki ya da üç hafta sonra olmuştu. Biz de insanız, kayıp kızımızı bir an önce bulmak için Vali olarak böyle bir yol izledim. Dolayısıyla buradan çıkan bilgilerden dolayı arama bölgesi olarak işaret ettiğim alan vardı" ifadesinde bulundu.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

"VALİ SİM KARTI İNCELEYEN GÖKHAN İLE BİRDEN FAZLA GÖRÜŞMÜŞ"

Gülistan Doku'nun sim kartının gönderildiği Gökhan Ertok ile görüşme yaptınız sorusuna eski Vali Tuncay Sonel, önce Gökhan'la önce görüşmesini hatırlamadığını söyledi. Ancak savcının farklı tarihlerde yapılan görüşmelerin tespit edildiğini söylemesi üzerine Gökhan ile görüşmesini kabul etti. Gökhan Ertok ile 18 Ocak 2020 tarihinde saat 09:39:26'da 7 saniye ve saat 09:39:46'da 225 saniye görüşme soruldu.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

Vali Sonel, "Gökhan'la görüşmemi hatırlamıyorum. Ama görüşmüş olabilirim. Görüşmüş isem de bizi kayıp kızımıza götürecek bir şey bulabilir miyiz diye sormuşumdur. Görüşme içeriğini hiç hatırlamıyorum. Benim sorduğum tek şey ancak en son nerede görüldüğü, nerede baz verdiği olurdu. Bunun dışında Instagram vs. ağzıma dahi aldığımı hatırlamıyorum" dedi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

Savcının, Gökhan Ertok ile 11, 12, 15, 28 Ocak 2020 tarihlerinde birden fazla kez görüşme yaptığınız tespit edildi sorusuna Sonel, "Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Bunun dışında başka bir sebebi olamaz. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakında takip ettim" iddiasında bulundu.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

VALİ'YE, GÖKHAN'IN "VALİ VE ŞÜKRÜ BENİ TUZAĞA SORDU" İTİRAFI SORULDU

Savcı, valiye Gökhan Ertok'un "Gülistan'ın sosyal medya mesajlarının temizlendiğinden emin olmaları için beni kullandıklarını anladım. Vali ve Şükrü beni kullanıp tuzağa düşürdü. Sim kartın bana gönderilmeden önce temizleyip emin olmak için de bana gönderip sağlama yaptılar ve bu konuda beni kullandılar" sorusu yöneltildi. Vali Sonel, bunu da kabul etmeyerek, sim kartla ilgili bir talimatının olmadığını savundu.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

GÖKHAN'A GÖNDERİLEN PARAYA "HARÇLIK" DEDİ

MASAK'ın koruma amiri Şükrü Eroğlu tarafından Gökhan Ertok'a gönderdiği paralarla ilgili Sonel, ilginç bir cevap vererek şöyle dedi: "Bu para gönderimleri normal gönderimlerdir. Harçlık niyetine zaman zaman gönderiyorduk. Gökhan'ın da talep ettiği oluyordu. Kendi şahsi hesabımdan gönderiyordum. Gökhan'ın teknik olarak bir şeye ihtiyacı varsa istediğinde gönderiyordum. Çünkü ihtiyacı olmuştur, istemiştir vermişimdir, ben genelde bu şekilde yardımda bulunuyordum. Bu nedenle göndermişimdi."

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

GÖKHAN'A 6 MEMUR MAAŞINA DENK PARA GÖNDERDİ

Gülistan'ın sim kartını gönderdiği Gökhan Ertok'a toplamda gönderilen 30.000 TL'nin yaklaşık altı memur maaşına tekabül ettiği ve yapılan işe orantılımı sorusuna vali, "Ben normal karşılıyorum" ifadesini kullandı. Sonel, paraları Gülistan Doku'ya ait sim kartın Gökhan Ertok tarafından incelenmesi sebebiyle gönderdiğini de kabul etti. Sonel, koruma amirine Gülistan'a ait sim kartın gönderilmesi talimatını vermesine rağmen hangi tarihte gönderildiğini hatırlamadığını iddia etti.

SİM KART NEDEN RESMİ YOLLA GÖNDERİLMEDİ?

Sim kartı neden resmi bir yolla ya da kargo ile göndermek yerine otobüs firması ile gönderdiniz? Takip edilmesini ve kayıtlara girmesini istemediniz mi? sorusuna Sonel, bilgisinin olmadığını ve sim kartın dönüşüyle ilgili de bir bilgisinin bulunmadığını iddia etti.

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinden Tuncay Sonel’den itiraf geldi: SIM kartı ben gönderdim!

ŞÜKRÜ, VALİNİN KARAKUTUSU İDDİASI

Savcı, koruma amiri Şükrü Eroğlu'nun, vali Tuncay Sonel'in kara kutusu ve Sonel'in her işini bilir iddiasına Sonel, Şükrü'yü yanından ailevi nedenlerinden dolayı uzaklaştırdığını savundu.

"KAMERALARI EMNİYET MÜDÜRÜNE SORUN"

Gülistan Doku kaybolduktan iki gün sonra hiçbir arıza ya da bakım ihbarı olmamasına rağmen kamera değişimini neden yapıldığına ilişkin eski vali Tuncay Sonel, "Bu konuyla ilgili hiç bir bilgim yoktur. Ben böyle bir talimat vermedim. Bu konuyu İl Emniyet Müdürü bilir. Muhatabı o dur" yanıtını verdi.

TELEFON SİNYALİNE UZMAN EKİP YERİNE ŞÜKRÜ GÖNDERİLDİ

Soruşturmada tutuklanan Gökhan Ertok'un, Gülistan'ın sinyal veren telefonundan iki konumu bildirildiği, ancak valinin bu gelişmeyi uzman ekip yerine Şükrü'ye havale ettiği ifade edildi. Savcı, bu önemli gelişmeyi sorduğu vali Sonel, tamamen insani bir yaklaşım gösterdiğini iddia etti.

ZEİNAL VE AİLESİNİN 5 YILDIZLI OTELDE KONAKLAMASI

Savcı, Gülistan'ın sevgilisi Zeinal'ın üvet babası eski polis memuru Engin Yücer ve ailesinin Antalya'da Sueno Hotels Delux Belek otelde 3 ay konakladıklarını sordu. Eski vali Tuncay Sonel, "Burada amaç, aileyi korumaktı.
Kaldıkları yeri bile bilmem. Yukarıda dediğim gibi Zeinal'ı tanımam. Ertuğrul müdürü hatırlamıyorum. Benim herhangi bir şekilde bir talimatım ve işlemim söz konusu değildir. Giderlerin nasıl karşılandığını da bilmiyorum. Oteli de sahibini de bilmiyorum, tanımıyorum. Dediğim gibi, süreci İl Emniyet müdürünün yönetmesi nedeniyle bu konuyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur" iddiasında bulundu.

