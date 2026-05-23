SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi ABD’de yakalandı! Umut Altaş’tan korkunç iddia: Cesedi valiliğe getirip plan yaptılar!

"UMUT ALTAŞ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE GÖZALTINA ALINMIŞTIR"



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından Gülistan Doku davasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için yürütülen kararlı mücadelenin bugün uluslararası ölçekte önemli bir aşamaya ulaştığının altını çizen Çiftçi, "21 Nisan tarihinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimleriyle yürüttüğümüz çok katmanlı ve titiz iş birliği neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış; adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur.