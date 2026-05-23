SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi ABD’de yakalandı! Umut Altaş’tan korkunç iddia: Cesedi valiliğe getirip plan yaptılar!

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden raftan indirildi. Canice katledilen Gülistan'ın soruşturmasında kırmızı bülten kararı bulunan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı ve olayın en kilit ismi Altaş'ın itiraflarda bulunduğu öne sürüldü. Altaş, Gülistan'ın cesedinin koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından valiliğe getirildiğini ve burada plan yapıldığını iddia etti. İşte kan donduran detaylar…