SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinin kilit ismiydi! Umut Altaş ABD’de hakim karşısına çıktı…

SON DAKİKA… Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversiteli Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği belirlendi. 6 yıl sonra raftan indirilen dosyanın yeniden ele alınması ile aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay gecesi Mustafa Türkay Sonel'in yanında olduğu belirlenen ve dosyanın kilit ismi olan Umut Altaş'ın ise ABD'ye kaçtığı belirlendi. Türk makamlarında hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve ABD'de gözaltına alınan Altaş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İşte detaylar