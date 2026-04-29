SON DAKİKA: Gülistan Doku davasında flaş gelişme! 2 bilgi işlem görevlisi de Gökhan Ertok’u işaret etti: Hastane kayıtlarını...

"GÖKHAN ERTOK BU TARZ İŞLEMLER YAPIYORDU"

Bir diğer bilgi işlem görevlisi Yücel Erdem de ifadesinde, yapılan işlemlerden haberi ve bilgisinin olmadığını ve log kayıtlarını silme yetkisi ve tecrübesinin bulunmadığını öne sürdü. İfadesinde o da sisteme bir hacker tarafından müdahale edilmiş olabileceğini söyleyerek, Doku'ya ait dönemin Valisi Tuncay Sonel tarafından sim kartı gönderilen ve Doku'nun sosyal medya hesabından verileri sildiği saptanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un bu tür işlemler yaptığını duyduğunu belirterek Ertok'un bundan sorumlu olabileceğini iddia etti.