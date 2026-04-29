SON DAKİKA... Gülistan Doku dosyası için İstihbarat devrede! Savcılık talep etti: Tüm Türkiye'deki dijital ayak izi tek tek incelenecek!

SON DAKİKA... Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen'in de ifadesine başvurulduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan karartmanın peşine düşen Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı yazdı. Doku'nun kaybolduğu tarihten itibaren yurt çapında tüm araştırma faaliyetlerine ilişkin dijital ayak izleri (log kayıtlarını) incelemeye alındı.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:14