SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında kör nokta kamera detayı: Olaydan 2 gün sonra arayıp talimat vermiş!

BAZ KAYDIYLA ÇELİŞTİ "HATIRLAMIYORUM AMA GİTMEMİŞİMDİR"

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku hakkında, ölümünden önce de bir Gençlik Merkezi'nde cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti. Jandarma ekipleri istismarın iddia edildiği gün daraltılmış baz raporlarıyla Sonel'i o gün, o saatte Gençlik Merkezi binasında olduğunu gösterdi ve burada ne amaçla gittiği ne yaptığı soruldu.

Sonel'in ise bu soruya cevabı, "Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir" oldu. Hem olay yerinde olduğunu hatırlamadığını beyan eden hem de hemen ardından gitmediğine dair kesin bir ihtimal yürüttü.