SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında kör nokta kamera detayı: Olaydan 2 gün sonra arayıp talimat vermiş!

SON DAKİKA… Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cinayetle ilgili tüm detay ise eski vali Tuncay Sonel'de saklıydı! Tutuklanan Sonel'in ifadesinde "Bu konuyu il emniyet müdürü bilir" dediği ortaya çıktı. Öte yandan Gülistan Doku kaybolduktan 2 gün sonra emniyete yapılan "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" talimatı da cinayetin nasıl örtbas edildiğini kanıtladı! İşte Gülistan Doku dosyasında yeni detaylar…