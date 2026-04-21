Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

İfadesinde, Sonel'in araç torpidosunda "Glock" olduğunu düşündüğü tabanca, dolu şarjör ve mermileri kendisine gösterdiğini söyledi. Dört arkadaşın bir WhatsApp grubu bulunduğunu aktaran Yeşil, Sonel ve Altaş'ın sık sık kadınlarla ilişkiler yaşadığını, hatta Altaş'ın Sonel'in bir kızı hamile bıraktığını söylediğini iddia etti. Soruşturma dosyasında baz kayıtları gibi teknik veriler bulunmasına rağmen Sonel'in "Gülistan Doku'yu tanımam, görmedim" şeklindeki savunması, tanık beyanlarıyla çelişen önemli bir unsur olarak öne çıktı.