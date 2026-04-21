Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel'den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

Son dakika haberi: Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un üvey babası, eski polis Engin Yücer ifade verdi, çarpıcı sözler kullandı. Yücer, "Vali Sonel'in talimatıyla tayinim çıktı, 4 bin TL verdiler. Bizi 3 ay süreyle 5 yıldızlı otelde tuttular." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ali Rıza AKBULUT
UMAY SENA SÜMER
Giriş Tarihi: 21.04.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 06:51
Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

Son dakika... Gülistan Doku soruşturmasında, tutuklu sanıklar sevgilisi Zeinal Abakarov ve üvey babası eski polis Engin Yücer ifade verdi.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

*Baba Yücer, Doku'yu oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdığını, en son 4 Ocak 2020'de evlerinde gördüğünü ve ardından Zeinal'a araç anahtarını verdiğini söyledi. Kısa süre sonra Zeinal'ın aracı çamura saplandı, kimlik meselesi nedeniyle olay yerine gidildi ve burada Doku'nun görüldüğü belirtildi.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

6 Ocak ifadesinde ise Abakorov aracın çamura batmasından bahsetmedi. Savcılık kamera kayıtlarında herhangi bir çamur izine rastlamadı. Konu kendisine sorulunca Abakarov suçu tercümana attı.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

*Üvey baba Yücer, Doku'nun kaybolmasının ardından görev yerinin Asayiş'ten Koruma Şube'ye alındığını, izin alarak ailesiyle Elazığ'a gittiğini, Zeinal'ı ise komiser izniyle Rusya'ya gönderdiğini anlattı.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

*Daha sonra İl Emniyet Müdürü'nün kendisine "Vali Bey'in selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak" dediğini aktarararak bu süreçte ailece Belek'teki Sueno Hotels Deluxe Belek'te kayıt yapılmadan yaklaşık 3 ay kaldıklarını söyleyen Yücel, burada yakınlarının da ücretsiz ağırlandığını belirtti. Ayrıca kendisine 4 bin TL verildiğini ifade etti.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

SEVGİLİSİ 'HATIRLAMADIM' DEDİ

*Doku'nun kaybolduğu günün kilit isimlerden Abakarov verdiği ifadeleri de yalanladı. Daha önce son gece Doku'nun kendisini aramadığını söyleyen Abakarov, HTS kayıtları ortaya çıkınca "Konuyu tam olarak hatırlamadığımdan o şekilde yanıt verdim" diyerek ifadesini değiştirdi.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

O NOT DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmada, dönemin Tunceli Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in evinin kapısına bırakılan not dosyaya girdi.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

Çetin'in savcılara ilettiği ve 26 Ocak 2022 günü saat 17.00 sırlarında bırakılan notta, "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

YAKIN ARKADAŞI GÜNEY YEŞİL TANIK OLDU: BİR KIZI HAMİLE BIRAKTIĞINI ÖĞRENDİM

Gülistan Doku soruşturmasında, tanık Güney Yeşil'in başsavcılığa verdiği ifade, tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in savunmasıyla çelişen detaylar ortaya koydu. 6 yıl önce Munzur Üniversitesi öğrencisi olan Yeşil, Sonel ile Umut Altaş aracılığıyla tanıştığını belirtti. Yeşil, Sonel, Altaş ve Sedat Doğan ile Tunceli merkezde sık sık kafelerde buluştuklarını, okey oynadıklarını ve zaman zaman Sonel'in babasının hediye ettiğini söylediği BMW ile gezdiklerini anlattı.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

İfadesinde, Sonel'in araç torpidosunda "Glock" olduğunu düşündüğü tabanca, dolu şarjör ve mermileri kendisine gösterdiğini söyledi. Dört arkadaşın bir WhatsApp grubu bulunduğunu aktaran Yeşil, Sonel ve Altaş'ın sık sık kadınlarla ilişkiler yaşadığını, hatta Altaş'ın Sonel'in bir kızı hamile bıraktığını söylediğini iddia etti. Soruşturma dosyasında baz kayıtları gibi teknik veriler bulunmasına rağmen Sonel'in "Gülistan Doku'yu tanımam, görmedim" şeklindeki savunması, tanık beyanlarıyla çelişen önemli bir unsur olarak öne çıktı.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

SONEL'İN KORUMA POLİSİ ŞÜKRÜ EROĞLU: TÜM BUNLAR VALİNİN TALİMATIYLA OLUYORDU

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ifadesi dikkat çekti.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

Eroğlu, arama çalışmalarına katıldığını ve son görüntünün alındığı Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yapılan aramalarda bir ceset ihbarı üzerine valiyle birlikte olay yerine gittiklerini söyledi.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

'SIK SIK SİM KARTI SORDU'

Yaklaşık 10 kişilik ekip ve 4 araçla gidilen bölgede, valinin cesedi bizzat inceleyip "Gülistan değil" dediğini, cesedin başka bir kadına ait çıktığını belirtti. Eroğlu'nun ifadesinde en kritik unsur, 9 Ocak 2020'de aileden alınan sim kart oldu. Buna göre Tuncay Sonel, içinde yazı bulunmayan zarfı Ankara'ya gönderilmek üzere Eroğlu'na verdi.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

Zarfın Gökhan Ertok'a ulaştırıldığı, sim kartın burada incelenerek raporlandığı ve geri gönderildiği belirtildi. Eroğlu, sürecin tamamının valinin talimatıyla yürütüldüğünü, valinin sık sık sim kartın durumu ve sinyal bilgisi hakkında bilgi istediğini ifade etti.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

BAŞHEKİM TUTUKLANDI ALTAŞ'A KIRMIZI BÜLTEN

Soruşturma kapsamında Doku'nun hamilelik sürecinde hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika | Gülistan Doku nasıl öldü? Eski Vali Tuncay Sonel’den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

Soruşturma kapsamında firari olan Umut Altaş hakkında da kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

