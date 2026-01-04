Trend
SON DAKİKA | Gülistan Doku olayındaki sır perdesi aralanıyor! Ailenin avukatı açıkladı: Faillerden biri bize ulaştı
Son dakika haberi: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesinin avukatı Ali Çimen, "Gelinen bu aşamada bize faillerden biri, yani o sırada Gülistan Doku dosyasının örtbas edilmesine yönelik rol aldığına ilişkin beyanı olan biri ulaştı.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:52