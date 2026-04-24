SON DAKİKA… Gülistan Doku’nun cesedi Tuncay Sonel’in aracıyla mı taşındı? İki yıl sonra aynı renk ve aynı model otomobil…

SON DAKİKA… Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasının aydınlatılması için düğmeye basıldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve önemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada en kritik iddia ise Gülistan Doku'nun cesedinin Tuncay Sonel'in arabasıyla taşınmasıydı! Bu kapsamda Sonel'in oğlunun Gülistan'ın kaybolduğu gece kullandığı ve olaydan sonra sattığı araç kriminal incelemeye alındı. İşte detaylar…