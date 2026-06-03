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SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...
SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...
SON DAKİKA | Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden raftan indirildi. Canice katledilen Gülistan'ın soruşturmasında şoke eden detaylara SABAH ulaştı. Kamera ve PTS kayıtlarının muhafaza altına alınması istendiği ortaya çıktı. Gülistan ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda, Gülistan'ın 6 yıl önce suya atlamadığının bilimsel raporla kesinleştiğine dikkat çekiliyor. İşte raporun detayları...
Giriş Tarihi: 03.06.2026 10:29