Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

SON DAKİKA | Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden raftan indirildi. Canice katledilen Gülistan'ın soruşturmasında şoke eden detaylara SABAH ulaştı. Kamera ve PTS kayıtlarının muhafaza altına alınması istendiği ortaya çıktı. Gülistan ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda, Gülistan'ın 6 yıl önce suya atlamadığının bilimsel raporla kesinleştiğine dikkat çekiliyor. İşte raporun detayları...

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 03.06.2026 10:29
SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılında Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku, ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda, izine rastlanmayan genç kızın 6 yıl önce yeniden açılan soruşturmasında korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada, dönemin eski valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Gülistan'ın cesedinin bulunması amacıyla başlayan çalışmalar devam ederken, cinayete ilişkin yeni bir gerçek daha gün yüzüne çıktı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

O BAŞVURU ORTAYA ÇIKTI

Gülistan'ın avukatı Ali Çimen'in olaydan 8 ay sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı talep başvurusu ortaya çıktı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Gülistan'ın avukatı, 6 yıl önce yani 2 Ağustos 2020'de o dönem tek şüpheli olan Zeinal Abarakov'un, ev ve iş yeri çevresi ile köprü istikametinde bulunan tüm güvenlik kamara görüntülerinin muhafaza altına almasını istemiş.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

"SUYA ATLAMADIĞI BİLİMSEL RAPORLA KESİNLEŞMİŞ"

Gülistan'ın avukatı Ali Çimen'in Tuncel Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 Ağustos 2020 tarihinde sunduğu talebinde şu ifadeleri kullanıyor: "Bilimsel Rapor ile müvekkil Gülistan'ın suya atlamadığı kesin olarak mütalaa edilmiştir. Bu itibarla savcılığınızca şüphelinin (Zeinal) evi, iş yeri çevresindeki ve köprü istikametinde bulunan tüm güvenlik kamara görüntülerinin 4 Ocak 2020 saat 20:00 ile 6 Ocak 2020 günü saat 12:00'a kadar muhafaza altına alınması ile birlikte yine 5 Ocak 2020 ile 6 Ocak 2020 günleri arası şehre giren araçların PTS (giriş, çıkışlı ve görüntülü) kayıtlarının muhafaza altına alınması gerekmektedir."

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

KAYITLAR BELLİ BİR SÜREYLE SİLİNİYOR

Çimen, söz konusu delillerin (kayıtların) belli bir süreyle silindiğinin bilenen bir gerçek olduğuna dikkat çekerek, "Soruşturmanın başından itibaren yaptığımız sözlü ve yazılı taleplerimizde bu hususu belirtmiştik sayın başsavcılığınızca bu delillerin derhal kayıt altına alınmasını hayati bir önemdedir demiştik" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

Avukat Çimen, sadece bu delillerin toplanması durumunda Gülistan Doku'nun faillerini kolayca bulacağına da dikkat çekti.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

UMUT ALTAŞ'IN SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş, sabah saatlerinde ilk kez bir basın kuruluşuna açıklama yapmış ve bu olayın artık çözülmesini istediğini belirtmişti. ABD güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

"BİLDİĞİM HER ŞEYİ SAVCIYA ANLATACAĞIM"

Söz konusu kayıtta Altaş, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var."

SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

"HER ŞEYİN KATINI BENİM ELİMDE"

"Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım" demişti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GÜLİSTAN DOKU #TUNCELİ #SABAH