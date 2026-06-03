SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında şok detaya SABAH ulaştı! Meğer 6 yıl önce bilimsel raporla...

"SUYA ATLAMADIĞI BİLİMSEL RAPORLA KESİNLEŞMİŞ"

Gülistan'ın avukatı Ali Çimen'in Tuncel Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 Ağustos 2020 tarihinde sunduğu talebinde şu ifadeleri kullanıyor: "Bilimsel Rapor ile müvekkil Gülistan'ın suya atlamadığı kesin olarak mütalaa edilmiştir. Bu itibarla savcılığınızca şüphelinin (Zeinal) evi, iş yeri çevresindeki ve köprü istikametinde bulunan tüm güvenlik kamara görüntülerinin 4 Ocak 2020 saat 20:00 ile 6 Ocak 2020 günü saat 12:00'a kadar muhafaza altına alınması ile birlikte yine 5 Ocak 2020 ile 6 Ocak 2020 günleri arası şehre giren araçların PTS (giriş, çıkışlı ve görüntülü) kayıtlarının muhafaza altına alınması gerekmektedir."