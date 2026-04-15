SON DAKİKA… Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı: Kaybolduktan 12 gün sonra Instagram hesabına girip her şeyi silmişler!  

SON DAKİKA… Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre JASAT ve Ulusal Kriminal Büro çalışmalarıyla Gülistan ile sevgilisi Zeinal Abakarov arasındaki mesajlar kafaları karıştırdı. Yapılan incelemede, Gülistan Doku'nun kaybolmasından 12 gün sonra Instagram hesabına girilerek mesajların silindiği de ortaya çıktı. Gülistan'ın sevgilisi Zeinal Abakarov'a WhatsApp'tan gönderdiği son mesaj ise 'cinayetin' en net kanıtıydı. İşte Gülistan Doku dosyasındaki yeni gelişmeler…

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 15.04.2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 12:11
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra bulunamayan Gülistan Doku dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Soruşturmadaki şüpheli hususlardan biri de Gülistan Doku'ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler oldu.

Doku'ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Doku'nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, bu hat üzerinden Gülistan'ın Instagram hesabına yeniden erişim sağlandı. Başsavcılık izniyle yapılan bu teknik müdahale, dosyada yıllardır ulaşılamayan dijital delillerin kapısını araladı.

INSTAGRAM'A GİRİŞ YAPILDI, VERİLER SİLİNDİ

Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi.

Daha da çarpıcı olan ise, bu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmesi oldu. Bu durum, dosyada "tesadüf" ihtimalini ortadan kaldıran en güçlü teknik delillerden biri oldu.

DOKU'NUN WHATSAPP'INA GİRİŞ YAPILDI, VERİLER SİLİNDİ

Instagram müdahalesiyle sınırlı kalınmadı. Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp'a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporuna yansıdı. Bu gelişme, Gülistan'ın iletişim trafiğinin sistematik şekilde ortadan kaldırıldığını ortaya koydu. Yapılan müdahale ile "iz kaybettirme" amacıyla yapıldı.

"KORKMA, DEVLETE VERMEZLER" MESAJI?

Ulusal Kriminal Büro raporlarında, Gülistan'a gönderilen mesajlarda çarpıcı ifadeler yer aldı. İncelemelerde, Gülistan'ın arkadaşı gözaltındaki Zeinal Abakarov'un mesajlarında sürekli tekrar eden "onlar" diye bahsettiği vurgu dikkat çekti. Mesaj içeriklerinde ayrıca; "Seni ONLAR'ın elinden kurtarırım", "Rus konsolosluğa git, seni korurlar", "Devlete bildirmezler, korkma" gibi ifadelerle belirli bir yetkili makamı kastettiğine dair ima ve vurgular yaptığı görüldü.

"BAŞINA NE GELDİYSE EVLENİR GİDERİZ"

Abakarov'un "Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!" şeklindeki mesajı ise Gülistan'ın başına gelenlerle ilgili erkek arkadaşının bilgi sahibi olduğunu gösterdi. "Devlete bildirmezler" ve "korurlar" gibi ifadelerin, Gülistan'ın yetkili makamlarla bağlantılı kişilerden korktuğunu, bu içeriklerin Zaynal Abakarov'un olayın arka planına dair bilgi sahibi olduğunu da gösterdi.

KAYIP-İNTİHAR DENİLEN DOSYA ARTIK BAŞKA BİR NOKTADA

Gelinen aşamada Gülistan Doku dosyası, klasik bir kayıp vakası olmaktan çıkmış durumda. Sim kartın akıbeti, sosyal medya hesaplarına yapılan müdahaleler, silinen mesajlar ve 'ONLAR' detayı, soruşturmayı çok daha derin ve organize bir yapının araştırıldığı bir noktaya taşıdı.

"KORKUYORUM SADECE"

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturmasında Doku'nun kaybolmadan önceki gece yarısı, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile yaptığı WhatsApp yazışmaları da bulundu. Gece saat 00:34'te Gülistan Doku'nun Abakarov'a gönderdiği "Korkuyorum sadece" mesajı, dosyanın en kritik satırlarından biri olarak öne çıktı.

DUYGUSAL KIRILMA VE GERİLİM MESAJLARA YANSIDI

Yazışmalar ilerledikçe Gülistan Doku'nun psikolojik durumu daha da netleşiyor. "Benden nefret ediyorsun", "Ben çok seviyorum seni", "Konuşmuyorsun" sözleri, genç kadının karşı tarafın kendisinden uzaklaştığını düşündüğünü ve ilişkiyi kaybetme korkusu yaşadığını akıllara getirdi.

"ZAMAN YOK ARTIK"

Yazışmaların en çarpıcı bölümü ise saat 00:37'de geldi. Gülistan Doku'nun "Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman" sözleri, adeta bir kırılma anı olarak yorumlandı. Aynı gün saatler sonra Abakarov'un attığı "Herkes arıyor, seni soruyor, neredesin" mesajları ise dikkat çekti. Ortaya çıkan bu yazışmalar, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son saatlerine ışık tutarken; kamuoyu dosyadaki sır perdesinin çözülmesini bekliyor.

BAKAN GÜRLEK: OLAYIN SONUNA KADAR GİDİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Gülistan Doku dosyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek "Gülistan olayında sonuna kadar gidilecek" dedi.

İşte JASAT raporlarına da yansıyan, Gülistan Doku ile sevgilisi Abakarov arasında geçen mesajlar...

