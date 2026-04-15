SON DAKİKA… Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı: Kaybolduktan 12 gün sonra Instagram hesabına girip her şeyi silmişler!  

SON DAKİKA… Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre JASAT ve Ulusal Kriminal Büro çalışmalarıyla Gülistan ile sevgilisi Zeinal Abakarov arasındaki mesajlar kafaları karıştırdı. Yapılan incelemede, Gülistan Doku'nun kaybolmasından 12 gün sonra Instagram hesabına girilerek mesajların silindiği de ortaya çıktı. Gülistan'ın sevgilisi Zeinal Abakarov'a WhatsApp'tan gönderdiği son mesaj ise 'cinayetin' en net kanıtıydı. İşte Gülistan Doku dosyasındaki yeni gelişmeler…