SON DAKİKA | Güllü’nün arkadaşından Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili kan dolduran iddia! İşte ölmeden önce anlattıkları…
Son dakika haberi: Güllü'nün ölümü Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Şüpheli ölümüyle ilgili atv Ana Haber'e açıklama yapan yakın arkadaşı Özlem Kara, "Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'Bana para vermezsen torununu organ mafyasına satarım' diye tehdit etmiş. Güllü kızından çok korkuyordu, miras için öldürmüş olabilir" dedi.
Giriş Tarihi: 25.12.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:52