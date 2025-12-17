SON DAKİKA | Güllü'yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Son dakika haberi: Şarkıcı Güllü'nün kardeşleri; kızı, oğlu ve eski eşinin Güllü'yü miras için öldürdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sanatçının çocukları, Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter'in Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra BES'teki parasını çektiği, hayat sigortası parasını almak için başvurduğu belirlendi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 17.12.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 06:28
SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Son dakika haberi: Şarkıcı Güllü'nün, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atılarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetin nedenine dair sır perdesi aralanıyor.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçıyı miras için öldürdükleri iddiasıyla Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve eski eşi Gürol Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Şikâyette, Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki parasının çocukları tarafından çekildiği, hayat sigortasındaki paranın da alınması için başvuruda bulundukları belirtildi.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

PLANLI CİNAYET İDDİASI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölüm nedeniyle ilgili yaptığı araştırmaları sürdürürken, Güllü'nün 2009'dan itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı ve ölümüne kadar devam ettirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) paranın yasal mirasçıları olan çocukları Tuğberk ve Tuğyan tarafından Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra çekildiği bilgisine ulaştı.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Güllü'nün mirası nedeniyle planlı olarak öldürüldüğünü düşünen ablası Kader Tut ile erkek kardeşi Raşit Günyer, avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Soruşturma dosyasına giren dilekçeye göre, milyonları bulan bu paranın çekilmesinin ardından 2023 yılında Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'in lehter olduğu 4 farklı hayat sigortasının da yaptırıldığı, bu poliçelerden birinin poliçeler ifşa olduktan iptal edildiği, diğer 3 poliçenin de tahsili için müracaat edildiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

ÖLÜMÜNDEN 4 GÜN SONRA

Suç duyurusunun ardından başsavcılık, şikâyeti Güllü'nün cinayet dosyasıyla birleştirdi. Güllü'nün hesaplarını ve sigorta poliçelerinden ne kadar para çekildiğiyle ilgili bankalarla ve sigorta şirketleriyle yazışma yapıldı.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Bankalardan gelecek cevap, cinayetin nedeniyle ilgili araştırmalara ışık tutacak. Savcılığa sunulan dilekçeye göre, Güllü'nün çocukları tarafından annelerinin ölümünden 4 gün sonra sigorta şirketine müracaat edildi.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

1 hafta sonra da sigorta şirketi veraset ilamı ve diğer belgeleri istedi. Çocuklar bu belgeleri de sigorta şirketine gönderdi.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

OĞLU İFADE VERDİ

Dilekçeye göre eski eş Gürol Gülter, Güllü'nün kardeşlerine maddi ve manevi zararlar verdi. Bu nedenle ölüm olayının meydana gelişinde azmettiren ve planlayan kişi olduğu, diğer şüphelileri de planlı şekilde öldürme olayının içine katan kişi olduğu dile getirildi.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Savcılık Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'i ifadeye çağırdı. Gülter, 5 saat süren ifadesi sonrasında "Gerekli açıklamalarımı yaptım, bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamaları avukatlar yapacaktır" dedi.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Güllü'nün kardeşlerinin, savcılığa yaptıkları suç duyurusunda Güllü'nün ölüm nedeni de, poliçe bedelleri ile birlikte ticari marka haklarını da alma amacıydı.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Güllü'nün ablası ve erkek kardeşinin, Güllü'nün, başta eski eş Gürol Gülter olmak üzere çocukları Tuğyan ve Tuğberk'le planlı bir şekilde öldürüldüğü iddiası savcılık tarafından incelemeye alındı.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Güllü'yü pencereden ittiği belirlenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, olayı itiraf eden arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ev hapsi kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

AYLIK GELİRİ 4 MİLYON TL

Güllü'nün sahne aldığı mekânlarda ortalama günde 400 bin lira aldığı ve aylık yaklaşık 4 milyonluk bir gelire ulaştığı öğrenilirken cinayetin Güllü'nün mal varlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimalini yükseltti.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Güllü'nün buradan elde ettiği gelirleri BES sistemine ara ödemelerle eklediği öğrenildi.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

GÜLLÜ'NÜN DÜŞTÜĞÜ PENCEREYİ 5 SAAT ÖNCE SEVGİLİSİNE GÖSTERDİ

Öte yandan SABAH, Güllü'nün düşerek ölmesiyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan'ın cinayetten 5 saat önce sevgilisi Kervan'la görüntülü görüşme yaptığı ve olayın yaşandığı odadaki pencerenin Tuğyan tarafından Kervan'a gösterildiği görüntülere ulaştı. Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

MEZARINI GÜLLERLE DONATTILAR

Yalova Çınarcık'taki evinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atılarak öldürüldüğü iddia edilen şarkıcı Güllü'nün Tuzla Mezarlığı'ndaki kabri güllerle donatıldı. Güllü sahne adıyla bilinen ve arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan 52 yaşındaki Gül Tut'un mezarı, sevenleri ve hayranları tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Ziyaretçiler tarafından mezara güller bırakılırken, mezar başında ayrıca çiçeklerden oluşan bir taç ve rüzgârgülü de yer alıyor. Güllerle süslenen mezar ziyaretçilerin ilgisini çekerken, sosyal medya paylaşımlarında da sıklıkla yer veriliyor.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Güllü'nün Tuzla Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden vatandaşlardan Irmak Cevahir duygularını, "Acımız çok büyük, söylenecek fazla bir şey yok. Yaşadığımız acı çok derin, içimiz yanıyor. Keşke böyle olmasaydı. O bizim kraliçemiz, her zaman kalbimizde olacak" dedi.

SON DAKİKA | Güllü’yü miras için mi öldürdüler? Çocuklarının sanatçının ölümünden sonra yaptıkları şüphelendirdi

Ziyaretçilerden ses sanatçısı Zeynocan ise, "Sadece bir canlı yayında tanıdım onu. Geç tanıdım ama maalesef erken kaybettik. O yayında sergilediği insanlığı, egosuzluğu ve hoşgörüsü beni hayran bıraktı" diye konuştu.