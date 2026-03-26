SON DAKİKA! Güney Kore’den dikkat çeken hamle: Kim Jong-Un’un tehditleri sonrası harekte geçtiler

Son dakika haberi! Güney Kore'nin muharebe hazırlığını artırmak için tatbikat düzenlediği bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, dört günlük tatbikat kapsamında deniz altı savunma harbi, taktik manevra ve atış kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitimler yapıldığı belirtildi.