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Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!
Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!
Son dakika haberi: SABAH'a konuşan mikrobiyoloji uzmanları, dünyada büyük korkuya neden olan maymun çiçeği virüsünde pandemi tehlikesi olmadığını ve çiçek aşısının bu virüse karşı etkili olduğunu dile getirdi. Uzmanlar: "Bu bir DNA virüsü olduğu için çok mutasyon geçirip tehlikeli boyutlara gelemez. Elimizde maymun çiçeği virüsüne karşı aşımız ve iki tane ilacımız da var. Korkuya gerek yok, vatandaşlarımız rahat olsun" dedi.
Giriş Tarihi: 24.05.2022 08:09
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 08:11