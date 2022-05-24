Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Çopur Çicek:



Kovid-19 bir RNA virüsüydü bu ise DNA virüsü. RNA virüsleri çok fazla mutasyon yaptığı için mutasyona uğradı ve yayılma hızı çok daha fazlaydı. DNA virüslerinde değişim ve mutasyon çok fazla olmuyor o yüzden de Kovid pandemisi gibi bir pandemi beklemiyoruz.



