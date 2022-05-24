Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Son dakika haberi: SABAH'a konuşan mikrobiyoloji uzmanları, dünyada büyük korkuya neden olan maymun çiçeği virüsünde pandemi tehlikesi olmadığını ve çiçek aşısının bu virüse karşı etkili olduğunu dile getirdi. Uzmanlar: "Bu bir DNA virüsü olduğu için çok mutasyon geçirip tehlikeli boyutlara gelemez. Elimizde maymun çiçeği virüsüne karşı aşımız ve iki tane ilacımız da var. Korkuya gerek yok, vatandaşlarımız rahat olsun" dedi.

DİLAN KAYA
BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 24.05.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 08:11
Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Son dakika haberi: İki haftada 16 ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü dün ilk kez Danimarka'da tespit edildi. Danimarka, virüsün görüldüğü 17'nci ülke olurken Arjantin'de de henüz maymun çiçeği olup olmadığı kesinleşmemiş şüpheli bir vaka kaydedildi. SABAH uzmanlara virüsü sordu:

Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli:

Erken dönemde temastan sonraki ilk 4 günde aşı uygulandığı zaman hastalığı önleyebiliyor ya da hafif geçmesini sağlıyor. Çiçek aşısı şu an hâlâ var ama DSÖ'nün kontrolünde. Acil bir durumda çiçek hastalığının geri dönmesi durumunda koruyuculuk sağladığı için uygulanabilir.

Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Şu an büyük bir salgın olma ihtimali düşük. Öyle bir tehlikenin olmadığı söylemek de mümkün değil. Hastalığın beklenmedik bir şekilde yayılması ve pek çok hastalıkla karıştırılabilecek belirtiler vermesi endişeye neden oluyor.

Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Çopur Çicek:

Kovid-19 bir RNA virüsüydü bu ise DNA virüsü. RNA virüsleri çok fazla mutasyon yaptığı için mutasyona uğradı ve yayılma hızı çok daha fazlaydı. DNA virüslerinde değişim ve mutasyon çok fazla olmuyor o yüzden de Kovid pandemisi gibi bir pandemi beklemiyoruz.

Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Son dakika haberi: 17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Tedavisi var ama ilaca ve aşıya kısıtlı ulaşılıyor. 2019'da FDA tarafından onaylanmış bir aşısı da var. Çiçek aşısının koruması güzel bir haber.

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