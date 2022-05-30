Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika haberi: 21 yıl sonra cinayet perdesini SABAH araladı! ‘Affet bizi annem seni bulamadık’
Son dakika haberi: 21 yıl sonra cinayet perdesini SABAH araladı! ‘Affet bizi annem seni bulamadık’
Son dakika haberi: Kayseri'de kiralık ev aramak için evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Ayşe Kavak'ın 21 yıllık sır perdesini SABAH araladı. Sabah'ın haberiyle cesedi bir kuyuda bulunan Ayşe Kavak'ın emekli polis memuru olan oğlu Uğur Kavak, annesine mezar olan kuyunun başında "Affet bizi Anne! 300 kuyuyu açıp baktım ama seni bulamadım. Senin yokluğuna dayanamayan babamda öldü anne" diyerek gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 07:01
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 08:05