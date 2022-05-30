Son dakika haberi: 21 yıl sonra cinayet perdesini SABAH araladı! ‘Affet bizi annem seni bulamadık’

"ANNEMİ RÜYAMDA HEP KUYUDA GÖRÜYORDUM"

Annesini daha önce defalarca rüyasında gördüğünü ve annesinin kendisine bir kuyunun içerisinden el uzatıp beni kurtarın dediğini belirten Uğur Kavak; "Annem 21 yıl önce evden ayrılırken kollarında 3 bilezik, boynunda kolye ve ellerinde ise yüzükler vardı. Annem takıp takıştırmayı çok severdi. Annem kaybolduktan sonra biz onun altınları için öldürülüp bir yere alıldığını ihtimalini hep düşünüyorduk. Defalarca benim rüyama girdi. Bana bir kuyunun içerisinden elini uzatıyordu" dedi.