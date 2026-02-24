Trend
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni tehdit: İran ve halkı için kötü olacak
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakereler devam ederken, perde arkasında ise karşılıklı 'rest' niteliğinde açıklamalar sürüyor. Trump, son yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in 'İran'la savaşa karşı olduğu' yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Anlaşma olmasını tercih ederim ama olmazsa İran ve halkı için kötü bir gün olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:37
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 08:38