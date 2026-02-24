Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni tehdit: İran ve halkı için kötü olacak

"İRAN VE HALKI İÇİN KÖTÜ OLACAK"

İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde bir karar alırsa Caine'in buna uyarak iyi bir şekilde orduyu yöneteceğini kaydeden Trump, "General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir. Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak" değerlendirmesinde bulundu.