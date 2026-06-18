Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump'a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump'a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

Son dakika haberi: ABD/İsrail - İran savaşında mutabakat arayışları sonuçlandı. 14 maddelik bir anlaşma Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girdi. Katil İsrail'in ateşkes süreçlerini baltalama girişimleri sekteye uğrarken, İran'daki hedeflerine tam anlamıyla ulaşamayan siyonist yönetim Donald Trump'a ve ekibine açık hakaretlerde bulunmaya başladı. Siyonist medya Trump'a 'Yardımcılarıyla birlikte bizi sattılar' nitelemesinde bulundu.

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 10:24
Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

Son dakika haberi: İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurdu.

Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girdi.

Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

İRAN İLE ANLAŞMA İSRAİL'DE SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI!

İran ile savaş sürecinde ABD'yi de yanına çeken ve birlikte Tahran yönetimine karşı ağır saldırılarda bulunan siyonist yönetim, İran ile ABD arasındaki mutakabat sonrası buz kesti.

Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

Katil İsrail'de soğuk duş etkisi etkisi yaratan anlaşmayla ilgili Netanyahu ve ekibinin Trump'a karşı öfkeli olduğu analizleri dikkat çekerken; Axios'ta yer alan bir haberde de çarpıcı bilgiler yer aldı.

Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

NETANYAHU YALNIZLAŞTI

Haberde; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Trump'ın İsrailli yetkililerin stratejik ve siyasi bir felaket olarak gördüğü anlaşmayı yayınlaması ve imzalaması karşısında sessiz kaldığı ifade edildi.

Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

Netanyahu'nun uluslararası arenada savaşın devam etmesi yönündeki telkinlerinin sonuçsuz kaldığı ve yalnızlaştığı vurgulandı.

Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

SİYONİST MEDYA: TRUMP VE EKİBİ İSRAİL'İ SATTI!

Siyonist yetkililerin İsrailli gazeteciler ile yaptıkları gizli görüşmelerde anlaşmaya ilişkin endişelerini dile getirdikleri ve ardından Netanyahu'ya yakın medya kuruluşlarının ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine açıktan saldırıya başladığı yazıldı.

Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

Haberde özellikle; JD Vance'e ağır hakaretler edildiği vurgulanırken, Trump'a yakın ekibiyle birlikte 'İsrail'i finansal kazanç uğruna satmak' suçlaması yapıldığı belirtildi.

Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

Katil İsrail'in müzakere ve anlaşma çabalarını sekteye uğratmak için Lübnan'a saldırılarda bulunduğu bilinirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da İsrail'in bu taktiğini eleştirdiği ve 'Birini aradığınızda her seferinde bir apartmanı yıkmak kabul edilemez" dediği hatırlatıldı.

#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ #DONALD TRUMP #İRAN