Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump’a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!

Katil İsrail'in müzakere ve anlaşma çabalarını sekteye uğratmak için Lübnan'a saldırılarda bulunduğu bilinirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da İsrail'in bu taktiğini eleştirdiği ve 'Birini aradığınızda her seferinde bir apartmanı yıkmak kabul edilemez" dediği hatırlatıldı.