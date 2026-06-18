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Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump'a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!
Son dakika haberi | Katil İsrail Donald Trump'a kin kustu: Siyonist medyadan İran anlaşması sonrası ABD yönetimine hakaretler!
Son dakika haberi: ABD/İsrail - İran savaşında mutabakat arayışları sonuçlandı. 14 maddelik bir anlaşma Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girdi. Katil İsrail'in ateşkes süreçlerini baltalama girişimleri sekteye uğrarken, İran'daki hedeflerine tam anlamıyla ulaşamayan siyonist yönetim Donald Trump'a ve ekibine açık hakaretlerde bulunmaya başladı. Siyonist medya Trump'a 'Yardımcılarıyla birlikte bizi sattılar' nitelemesinde bulundu.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 10:24