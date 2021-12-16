Son dakika haberi: Meteoroloji’den ’hafta sonu’ uyarısı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var... 47 il için kar uyarısı

Rapora göre; aralarında İstanbul ve Ankara 'nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı