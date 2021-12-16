Son dakika haberi: Meteoroloji’den ’hafta sonu’ uyarısı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var... 47 il için kar uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17-19 Kasım tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.
Rapora göre; aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Peki hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte detaylar.
Rapora göre; cumartesi günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde:
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Amasya, Konya, Karaman, Çorum, Yozgat, Kayseri, Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı