Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika haberi: Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var... 47 il için kar uyarısı

Son dakika haberi: Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var... 47 il için kar uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; cumartesi ve pazar günü, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 47 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 19:22
Son dakika haberi: Meteoroloji’den ’hafta sonu’ uyarısı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var... 47 il için kar uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17-19 Kasım tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.

Son dakika haberi: Meteoroloji’den ’hafta sonu’ uyarısı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var... 47 il için kar uyarısı

Rapora göre; aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Son dakika haberi: Meteoroloji’den ’hafta sonu’ uyarısı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var... 47 il için kar uyarısı

Peki hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte detaylar.

Son dakika haberi: Meteoroloji’den ’hafta sonu’ uyarısı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var... 47 il için kar uyarısı

Rapora göre; cumartesi günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Amasya, Konya, Karaman, Çorum, Yozgat, Kayseri, Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan.

Son dakika haberi: Meteoroloji’den ’hafta sonu’ uyarısı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var... 47 il için kar uyarısı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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