Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı

ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN SON SAVUNMA

Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasına karşı savunmasını yaptı. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, anne Güran'a suçunu ve cezasını yüzüne okudu.



Ardından anne Yüksel Güran, savunmasında şunları söyledi: "Ben evladımı kaybettim kimse bana Yüksel başın sağolsun demedi. Sadece ilk gün gelirken bir izleyici anne mahkeme salonunda bana 'Yüksel başın sağolsun' diyince dünyalar benim oldu. Biz Arif ile evlendiğimiz zaman ilk gece söz verdik, birbirimize asla yalan söylemeyeceğiz diye. Narin'in kaybıyla ilgili o gün hiç bir kabahat işlemedik. Beni hep suçladılar. Neredeyse 17 yıl önce kaybettiğim özürlü kızım için bile beni suçlayacaktır. Bana sorguda 'sen neden rahminden ameliyat oldun. Bende kadın hastalığıdır, o nedenle ameliyat oldum. Bana, 'Gece gündüz ilişki mi yaşadın, rahim sarkması var' diye ağır sözler kullandılar. Bu zalimce bir sorguydu. "Neden babasını kaybolduğunda aramadın' dediler, ben babası Narin'in kaybolduğunu öğrenirse kendini kaybederdi o nedenle aramadım."