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Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanığın müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, baba Arif Güran ve tutuklu 3 sanık savunmalarını yaptı. Son olarak Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunmasını yaptı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım" diyerek uyarısını yaptı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medyadan bir paylaşımda bulunup davaya katılmayacağını bildirmişti. Ancak saatler sonra Nevzat'ın avukatı polis eşliğinde salona girdi. Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı. İşte Narin Güran cinayetinde anbean gelişmeler...

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 28.12.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:20
Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam ediyor.

İşte duruşmada dakika dakika yaşananlar...

DAVA GERGİN BAŞLADI

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 3'üncü gününe girilen Narin Güran duruşması gergin başladı. Eski Baro Başkanı Nahit Eren, söz alarak Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'a 'duruşma salonunda yargılama usullerine bazen riayet edilmediği zaman müdahale etmiyorsunuz' dedi. Mahkeme Başkanı Dündar, "Ben burda PKK, FETO ya da diğer terör örgütü üyelerini yargıladım.

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı

"BU MAHKEME ACİZ DEĞİLDİR"

Diğer suçları da yargıladım. Ben neye müdahale edeceğimi iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Enes'in kaleşnikof muhabbetine bilerek müdahale etmedim. Belki sizin görmediğiniz bir şey gördüm. Benim de kendime karşı bir tarzım var. Artık dinleme makamındayız. Benim duruşma salonunda dün attığım kişi avukat değildi. Cübbesi yoktu. Seyircisiniz konuşmayın dedim. Bu mahkeme aciz değildir. Ancak başından beri adil bir yargılama olsun diye uğraştık.

Ben o hür mahkemeye burada da devam ediyorum. İyi niyetim suiistimal edilirse duruşma salonunu boşaltacağım. Var bizim de bir bildiğimiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yaptı.

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı

ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN SON SAVUNMA

Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasına karşı savunmasını yaptı. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, anne Güran'a suçunu ve cezasını yüzüne okudu.

Ardından anne Yüksel Güran, savunmasında şunları söyledi: "Ben evladımı kaybettim kimse bana Yüksel başın sağolsun demedi. Sadece ilk gün gelirken bir izleyici anne mahkeme salonunda bana 'Yüksel başın sağolsun' diyince dünyalar benim oldu. Biz Arif ile evlendiğimiz zaman ilk gece söz verdik, birbirimize asla yalan söylemeyeceğiz diye. Narin'in kaybıyla ilgili o gün hiç bir kabahat işlemedik. Beni hep suçladılar. Neredeyse 17 yıl önce kaybettiğim özürlü kızım için bile beni suçlayacaktır. Bana sorguda 'sen neden rahminden ameliyat oldun. Bende kadın hastalığıdır, o nedenle ameliyat oldum. Bana, 'Gece gündüz ilişki mi yaşadın, rahim sarkması var' diye ağır sözler kullandılar. Bu zalimce bir sorguydu. "Neden babasını kaybolduğunda aramadın' dediler, ben babası Narin'in kaybolduğunu öğrenirse kendini kaybederdi o nedenle aramadım."

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı

"ONUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM"
Narin, kuran kursuna gittikten sonra bir daha kızını görmediğini belirten anne Yüksel Güran, "O şimdi kendini güvene almış burada, yemin ederimki onun kökünü kazıyacağım. Salim, neden Nevzat'ı arasın tüm Tavşantepe bizimdir istediğimiz yere gideriz. Bu nedenle Salim, Nevzat'ı neden arasın 'gel yengemle ilişki yaşadık' desin. Namusumuzu ortaya attı. Kendini o kadar zavallı etti ki, devlet şuan onu koruyor. Yalan söylüyor. Ben kızımı 4 aydır vahşi bir şekilde kaybettim.

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