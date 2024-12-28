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Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı
Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı
Son dakika haberi... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanığın müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, baba Arif Güran ve tutuklu 3 sanık savunmalarını yaptı. Son olarak Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunmasını yaptı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım" diyerek uyarısını yaptı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medyadan bir paylaşımda bulunup davaya katılmayacağını bildirmişti. Ancak saatler sonra Nevzat'ın avukatı polis eşliğinde salona girdi. Anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı. İşte Narin Güran cinayetinde anbean gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:20