Son dakika haberi! Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: Kerimcan Durmaz’a hapis cezası

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla hazırladığı iddianamede "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.