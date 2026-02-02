Trend
Son dakika haberi! Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: Kerimcan Durmaz’a hapis cezası
Son dakika... Yasa dışı bahse teşvik suçundan yargılanan sosyal medya fenomen Kerimcan Durmaz'ın davasında karar açıklandı. Mahkeme, Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 250 bin TL adli para cezası verdi. Durmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına karar verildi.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 17:43
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 17:56