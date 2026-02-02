Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika haberi! Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: Kerimcan Durmaz’a hapis cezası

Son dakika... Yasa dışı bahse teşvik suçundan yargılanan sosyal medya fenomen Kerimcan Durmaz'ın davasında karar açıklandı. Mahkeme, Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 250 bin TL adli para cezası verdi. Durmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına karar verildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 02.02.2026 17:43 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 17:56
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla hazırladığı iddianamede "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

Mahkeme Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapsi cezası ve 250 bin TL adli para cezası verdi.

Mahkeme, Durmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararında devamına hükmetti.

