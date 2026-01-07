Trend
SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda kadın spikerden yeni ifade! Mehmet Akif Ersoy 'Veyis Ateş gelecek ‘koko’reç getirecek' dedi
Son dakika haberi: Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve bazı şüphelilerin tutuklandığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifade veren bir kadın spiker, Ersoy ve kanalın eski yöneticisi Veyis Ateş'le ilgili de çarpıcı bilgiler verdi.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:15
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 07:38