Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Habertürk'teki skandalda bir tanık daha konuştu: "Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var"

SON DAKİKA | Habertürk'teki skandalda bir tanık daha konuştu: "Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var"

Son dakika haberi: Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına yönelik bir tanığın daha ifadeleri dosyaya girdi. Tanık, dörtlü arkadaş grubunun uyuşturucu kullandığını belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuları mutfaktaki dolaptan getirdiğini kaydetti.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 22.12.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:36
SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

Son dakika haberi: Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir ifade ortaya çıktı. Kadın tanık verdiği ifadeyle birlikte, Ersoy ve çevresinin sosyal medyadan mesaj atanları ve etkileşime girenleri bile yaptıkları uyuşturucu partilerine nasıl düşürdüğünü gözler önüne serdi.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

Tanık ifadesinde, 2021 yılından Ersoy ile Ersoy'un sunduğu bir program üzerine Instagram uygulaması üzerinden programı beğendiğini, güzel bir program olduğuna ilişkin kendisine mesaj atmasıyla tanıştığını söyledi.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

Ersoy'un bu mesajlara cevap olarak da teşekkür ettiğini, nasıl olduğu tarzında sorular sorduğunu aktaran tanık 'Bu şekilde tanıştık. Birbirimizin numarasını aldık. O beni aradı. Daha sonrasında çay kahve içelim tanışalım diye mesaj attı' dedi.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

KONSERDE BULUŞTUK

Bir kafede buluştuklarını ve sonrasında muhabbetlerinin kesildiğini aktaran tanık, "Görüşmediğim süreçte numarasını silmiştim ve instagramdan takibi bırakmıştım. 2023 yılında o bana Whatsapp üzerinden 'Naber nasılsın' diye mesaj attı. Sonrasında whatsapp üzerinden devam ettik.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

14 Temmuz 2023'te yabancı bir müzik grubunun konserinde buluştuk. Daha sonra bir arkadaşının Anadolu yakasında boğazı gören ofisine gittik. Kahve içtikten sonra beni eve bıraktı. Ben zaten kendisinden hoşlanıyordum. O da bana karşılık vermeyi başladı" diye konuştu.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

DALAMAN'DA GÖRÜŞTÜK

Daha sonrasında Ağustos ayında Ersoy'un Antalya Kaş'ta olduğunu duyunca mesajlaştıklarını ve Ersoy'un 'Sen de gelsene' dediğini aktaran tanık, "14 Ağustos'ta uçağa bindim. Dalaman'a indim. O da beni araçla aldı. Kaş'a gittik. Beni otele bıraktı. Kendisi anne ve babası orada olduğu için oraya gitti. Ertesi gün yemek yedik. Sonra ailesi ile döndü.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

Devamında biz yine 2023 Ağustos ayında yüz yüze görüşmeye başladık. İlk görüşme Beykoz'da bir konser sonrası Tolga Aykut'un Beykoz'daki evinde oldu. Ondan sonra biz on günde bir görüşmeye başladık.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

DÖRDÜMÜZ DE UYUŞTURUCU KULLANDIK

Sonrasında biz bir daha Tolga'nın evinde buluştuk. O buluşmada Tolga evdeydi. Daha sonra Ahmet de iki kız arkadaşı ile birlikte geldi. Burada Akif, Ahmet ve Ahmet'in getirdiği kızlar uyuşturucu madde kullandılar.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

Sonra Akif, Gizem ve Ahmet ile tanıştırdı beni. Bundan sonraki görüşmelerin hemen hemen hepsi Ahmet ve Gizem'in evinde oldu. 10 Aralık 2023'te de Gizem'in evinde buluştuk. Eve uyuşturucu madde getirdiler. Dördümüz de uyuşturucu kullandık.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

UYUŞTURUCUYU MUTFAKTAKİ TABAKTAN VE YATAK ODASINDAN GETİRİYORDU

Ahmet ile Akif fantezi olsun diye sözlü olarak Whatsapp grubumuzda Gizem ile birbirimize yürüyormuş gibi mesajlar atıyorduk. Bunlar Ahmet ile Akif'in isteğiydi. Bu şekilde Ahmet'in evinde 3-4 kere buluştuk ve yine her buluşmada uyuşturucu madde içildi. HTS kayıtlarından tarihler anlaşılır. Akif 2023 Nisan ayında Ulus'taki eve taşındı.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

O tarihten sonra biz onla Ulus'taki evde buluştuk. Bu buluşmalara Gizem, Ahmet, Mustafa Manaz ve Tolga Aykut geliyordu. Gizem, Ahmet ve Mustafa Manaz'ın bu evlerde uyuşturucu kullandığını biliyorum. Akif, uyuşturucu maddeyi mutfak dolabının içerisinde bulunan tabaktan ve yatak odasından getiriyordu, kullanıyorduk.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

"SENİN SEVGİLİN TAM BİR..."

Bu eve taşındıktan sonra Akif ile Ahmet kavga ettiler. Ahmet bir daha bu eve gelmedi. 15 Temmuz 2024'te Ahmet'i Bebek'te Lucca diye bir mekanda gördüm. Biraz sarhoştu, bana yaklaştı ve 'Senin sevgilin tam bir ..... Akif'in 50 tane senin gibi takıldığı kız var. Sen düzgün bir kızsın bundan ayrıl' dedi.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

Ben bunu Akif'e söyledim. Ağustos ayında da ilişkimi tamamen bitirdim. Bir daha da görüşmedim. O süreçte bana mesajlar ve aramalar yaptı ancak ben geri dönmedim.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

BOŞANMA KARARINI FLÖRTÜNE YOLLAMIŞ

2025'in Haziran ayında whatsapptan bir mesaj attı 'Beni neden engelledin' dedi. Sonrasında tek görünümlü bir boşanma kararı yolladı.

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda bir tanık daha konuştu: Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var

Bana erkek arkadaşımın olup olmadığını sordu. Ben de olduğunu söyledim. Benimle görüşmek istedi. Ben kabul etmedim. Daha sonra ayrıldığı eşinin kendisini çok zorladığını belirten bir mesaj attı. ben dinlemek istediğimi söyledim ancak buluşmadığımız için dinleyemedim."