SON DAKİKA | Habertürk'teki skandalda bir tanık daha konuştu: "Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var"
Son dakika haberi: Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına yönelik bir tanığın daha ifadeleri dosyaya girdi. Tanık, dörtlü arkadaş grubunun uyuşturucu kullandığını belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuları mutfaktaki dolaptan getirdiğini kaydetti.
Giriş Tarihi: 22.12.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:36