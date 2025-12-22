SON DAKİKA | Habertürk'teki skandalda bir tanık daha konuştu: "Mehmet Akif Ersoy’un 50 tane senin gibi takıldığı kız var"

"SENİN SEVGİLİN TAM BİR..."

Bu eve taşındıktan sonra Akif ile Ahmet kavga ettiler. Ahmet bir daha bu eve gelmedi. 15 Temmuz 2024'te Ahmet'i Bebek'te Lucca diye bir mekanda gördüm. Biraz sarhoştu, bana yaklaştı ve 'Senin sevgilin tam bir ..... Akif'in 50 tane senin gibi takıldığı kız var. Sen düzgün bir kızsın bundan ayrıl' dedi.



