Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda ifade veren tanık, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiğini anlattı!

SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda ifade veren tanık, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiğini anlattı!

Son dakika haberi: Haberürk'te Mehmet Akif Ersoy'un da dahil olduğu uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada tanık sıfatıyla ifade veren bir isim Seyrantepe'deki ev partilerinde temin edilen uyuşturucunun nereden ve nasıl alındığını tek tek anlattı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 16.12.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 06:46
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dinlenen bir tanık, iş dünyasında yer alan isimlerin Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidans içindeki bekar evine ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.

Tanık ifadesinde, "Eve girip çıkmayan yoktu. Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü kutlamasının yapıldığı bu evde, E.A ve D.Y. ile tanışıldı. Akif'in o evde her tarafı ayna olan bir yatak odası vardı" dedi.

5 FARKLI TORBACI

Tanık ifadesinin devamında, ev partilerindeki uyuşturucu kullanımının nasıl olduğu ve kimler tarafından temin edildiğine de dikkat çekti.

İfadeyi veren kişi, bu ortama gelenlerin zaten "uyuşturucu içererek geldiklerini" özellikle S.S isimli kadının evindeki bir partide, Akif'in başka bir odaya gidip bir şeyler içip geldiğini belirtti.

Tanık ifadesinde bu tür partilerin sık sık yapıldığını ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettiklerini söyledi.

ÖNLEM İÇİN ARKADAŞLARININ TELEFONUNDAN SİPARİŞ

Uyuşturucu maddeleri satın alırken, partiye katılan kişilerin telefonundan irtibata geçmediklerini belirten tanık, "Hatta kendileri telefonlarının takibe düşmemesi için farklı farklı arkadaşlarının telefonundan arama yaparak sipariş veriyorlardı" ifadelerini kullandı.

İfadede ayrıca, uyuşturucu maddenin gittiği bazı eğlence mekanlarına da sipariş verdiklerini de öne sürdü.

Tanık ifadesinde, bu eve en çok gelen kişiler arasında soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de olduğunu belirterek, o eve ayrıca Ersoy'un arkadaş grubu olan A.G., M.K.'nin de geldiğini söyledi.

BARCELONA'DA TOPLANIP UYUŞTURUCU İÇTİLER

Savcılığın yaptığı araştırmada, Mehmet Akif Ersoy'un bazı arkadaşlarıyla birlikte Barcelona'ya giderek burada uyuşturucu kullanıp benzer ilişkilere girdikleri hatta Avukat Rezan Epözdemir ile görüşüp yemek yedikleri iddia edildi.

İBB'DE ÇALIŞAN KADIN DETAYI

Ersoy'un da aralarında olduğu gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanmış 4'ü ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Tutuklu şüphelilerin 4'ünün de uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Bu isimler Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'dı. Serbest kalan isimlerden bir tanesi de İBB'de çalışan Buse Ö. oldu.

Tanık ifadesinde, Buse Ö.'yü tarif ederek, Ersoy'un İBB'de çalışan sürekli takıldığı bir kız olduğu, bu kızın sarışın, uzun boylu, etkinlikler düzenleyen bir kız olduğunu belirtti.

Buse Ö.'nün evinde Mehmet Akif Ersoy ile 4 arkadaşının birliktelik yaşadıkları iddia edildi. Soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde sürdüğü öğrenildi.