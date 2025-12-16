Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda ifade veren tanık, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiğini anlattı!
SON DAKİKA | Habertürk’teki skandalda ifade veren tanık, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiğini anlattı!
Son dakika haberi: Haberürk'te Mehmet Akif Ersoy'un da dahil olduğu uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada tanık sıfatıyla ifade veren bir isim Seyrantepe'deki ev partilerinde temin edilen uyuşturucunun nereden ve nasıl alındığını tek tek anlattı.
Giriş Tarihi: 16.12.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 06:46