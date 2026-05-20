SON DAKİKA… Hafta sonu tüm ilçe oraya akın ediyor! Günlerce arayıp gram gram altın topluyorlar: Hepsi 23 ayar…

Gür, altın bulamadıkları zamanlarda doğada vakit geçirmenin iyi geldiğini belirterek, "Bazen günde 3-5 gram altın bulabiliyoruz ama 5 günde 1 gram bulduğumuz da oluyor" dedi. Doğal yapıya zarar vermeden çalışmaya özen gösterdiklerini dile getiren Gür, "Geçen yıllarda kuraklık vardı, çok olmuyordu. Bu sene dereler kendisini yeniledi. Altın bitse bile su geldikçe altın geliyor." diye konuştu. Gür, buldukları altınların 19-23 ayar olduğunu anlatarak, topladıkları altınları eritip ayar tespiti yaptırdıktan sonra sarraflara sattıklarını ifade etti.