SON DAKİKA | Hakime atılan tehdit mesajlarından Daltonlar’ın izi çıktı! "'Abinden sebep seni de öldüreceğiz"

Son dakika haberi: İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü davalarla tanınan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşine gönderilen ölüm tehditlerinin 'Daltonlar'dan geldiği ortaya çıktı.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 19.05.2026 06:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 06:30
Son dakika haberi: İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü davalarla tanınan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşine, "Daltonlar" suç örgütü üyeleri tarafından yabancı hatlar üzerinden gönderilen ölüm tehditlerine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Gürcistan'da firari bulunan örgüt yöneticilerinin de yer aldığı şüpheliler hakkında, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

'SENİ DE ÖLDÜRECEĞİZ!'

Geçtiğimiz yıl aralık ayında, mahkeme başkanının kardeşi Ali Onur Atar'ın kardeşinin telefonuna atılan mesajda, 'Abinden sebep seni de öldüreceğiz, insanların ailesini dağıtmak sizin iki dudağınıza bakıyor, bizim de iki parmağımızın arasına bakıyor, görüşeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar'a ise, "Sen bizim kardeşlerimizi bizden aldığın gibi biz de senin kardeşini ve diğer sülalendeki erkekleri senden alacağız.

Seninle bu mahkeme bittikten sonra görüşeceğiz. Bizim sana sözümüz olsun bu talimat da bizim üstlerimizden, görüşeceğiz. Unutma her an bizi bekle" şeklinde mesaj atıldı.