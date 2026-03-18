Son Dakika | Halil Falyalı'nın karakutusu yakalandı! Milyarlık suç gelirlerini dağıtıyordu

Son dakika: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın "karakutusu" Hakan Atıcı yakalandı. Atıcı'nın, Türkiye'den aktarılan 2.5 milyar liralık suç gelirini Halil Falyalı'nın eşi de dahil 11 yöneticiye dağıtılmasının başaktörü olduğu öğrenildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 18.03.2026 08:11 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 08:12
Son Dakika | Halil Falyalı’nın karakutusu yakalandı! Milyarlık suç gelirlerini dağıtıyordu

Atıcı'nın, Türkiye'den aktarılan 2.5 milyar liralık suç gelirini Halil Falyalı'nın eşi de dahil 11 yöneticiye dağıtılmasının başaktörü olduğu öğrenildi.

Son Dakika | Halil Falyalı’nın karakutusu yakalandı! Milyarlık suç gelirlerini dağıtıyordu

HESAPLARA EL KONULDU

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 46 şüpheliden 36'sı gözaltına alınırken Hakan Atıcı yakalanamamıştı.

Son Dakika | Halil Falyalı’nın karakutusu yakalandı! Milyarlık suç gelirlerini dağıtıyordu
Son Dakika | Halil Falyalı’nın karakutusu yakalandı! Milyarlık suç gelirlerini dağıtıyordu
Son Dakika | Halil Falyalı’nın karakutusu yakalandı! Milyarlık suç gelirlerini dağıtıyordu

Son dakika... Interpol tarafından kara para aklama suçlamasıyla tüm dünyada kırmızı bültenle aranırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın "karakutusu" Hakan Atıcı, Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.