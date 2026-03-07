Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Hamaney suikastından bir tek o kurtuldu! 9 canlı komutan İsmail Kaani nerede? Dikkat çeken infaz iddiası

SON DAKİKA… ABD ve İsrail'in, geçtiğimiz hafta İran'a karşı başlattığı operasyonda devletin adeta 'kalbini' hedef aldı. İran'ın dini lideri Hamaney başta olmak üzere 48 üst düzey komutanın öldürüldüğü açıklandı. Tahran'ı sarsan o suikasttan bir tek İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani sağ çıktı! Saldırıdan dakikalar önce bölgeden ayrılan Kaani hakkında 'İsrail ajanı' olduğu iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını İran'a karşı düzenlenen her saldırıdan sağ kurtulan ve 9 canlı komutan denilen Kaani'nin infaz edildiğini yazdı! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.03.2026 10:49
SON DAKİKA… ABD ve İsrail'in cumartesi günü İran'a yönelik başlattığı önleyici saldırı sonrası dünyanın gözü kulağı bir kez daha Orta Doğu'daydı.

Başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın en kritik şehirlerine yoğun bombardıman sürerken, İran'ın dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile ortak düzenledikleri saldırılarda 48 İranlı komutanın öldürüldüğünü açıkladı. Hamaney suikastı ile ilgili hem ABD hem de İngiliz basını çarpıcı iddialar kaleme aldı. Öyle ki The New York Times, CIA'nın Hamaney'in hareketlerini aylardır takip ettiğini yazdı.

ONUN ADI 'İRAN'IN 9 CANLI KOMUTANI'

Hem İran'ı hem de dünyayı sarsan suikast ile ilgili en çarpıcı detay ise İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'de saklıydı! Hamaney ile birlikte birçok üst düzey yetkili hayatını kaybederken, bir tek Kaani hayatta kaldı.

Daha önce de İsrail'in düzenlediği birçok saldırıdan sağ olarak kurtulan ve uluslararası basında da "İran'ın öldürülmesi imkansız, dokuz canlı komutanı" olarak bilinen Kaani ile ilgili 'İsrail ajanı olduğu' iddiası ortaya atıldı. Suikast saldırısından dakikalar önce bulunduğu yerden ayrılan Kaani, cumartesi gününden beri sırra kadem bastı!

Kaani'nin Eylül 2024'te İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik düzenlediği operasyonda da sağ kurtulduğu ortaya çıktı. Nerede olduğu bilinmezken İranlı yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KAANİ İNFAZ MI EDİLDİ?

Kaani'nin kaybolması ile ilgili İngiliz basınının ortaya attığı iddia ise dünyayı sarstı. Öyle ki Kaani'nin İsrail adına casusluk yaptığı şüphesiyle İran Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındığı ve ardından infaz edildiği yazıldı. Ancak bu iddialar da İranlı yetkililer tarafından doğrulanmadı.

İSRAİL'DEN AJAN İDDİALARI DOĞRULAYAN AÇIKLAMA: GÜVENDE!

Dünya, 9 canlı komutan Kaani nerede sorusuna yanıt ararken İsrailli birkaç hesap ise sosyal medya hesabından 'ajan' iddialarını doğrulayan bir bilgi paylaştı. Yapılan açıklamada, "Kaani şu an İsrail'de ve güvende. Bu teyitli bir bilgidir" ifadeleri kullanıldı.

TÜM SUİKASTLARDAN SAĞ KURTULUYOR!

Eylül 2024'te İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik düzenlediği operasyonda da Kaani'nin hayatta kaldığı belirtilmişti. Nasrallah'ın konutunu ziyaret ettiği öne sürülen Kaani'nin söz konusu saldırıdan nasıl kurtulduğu netlik kazanmamıştı.

Kaani'nin sağ çıktığı bir diğer saldırı ise 2025'te İran ile İsrail arasında yaşanan ve 12 gün süren savaş sırasında yaşandı. İsrail'in İran'ın üst düzey komuta kademesini hedef aldığı saldırılarda Kaani'nin sağ kurtulduğu açıklanmıştı.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE ATANMIŞTI

İsmail Kaani, 2020 yılında ABD operasyonunda öldürülen eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine atanmıştı. İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu en üst düzey isim olarak görev yapıyordu.