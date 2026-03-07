SON DAKİKA… Hamaney suikastından bir tek o kurtuldu! 9 canlı komutan İsmail Kaani nerede? Dikkat çeken infaz iddiası

Daha önce de İsrail'in düzenlediği birçok saldırıdan sağ olarak kurtulan ve uluslararası basında da "İran'ın öldürülmesi imkansız, dokuz canlı komutanı" olarak bilinen Kaani ile ilgili 'İsrail ajanı olduğu' iddiası ortaya atıldı. Suikast saldırısından dakikalar önce bulunduğu yerden ayrılan Kaani, cumartesi gününden beri sırra kadem bastı!