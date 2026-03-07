SON DAKİKA… Hamaney suikastından bir tek o kurtuldu! 9 canlı komutan İsmail Kaani nerede? Dikkat çeken infaz iddiası

SON DAKİKA… ABD ve İsrail'in, geçtiğimiz hafta İran'a karşı başlattığı operasyonda devletin adeta 'kalbini' hedef aldı. İran'ın dini lideri Hamaney başta olmak üzere 48 üst düzey komutanın öldürüldüğü açıklandı. Tahran'ı sarsan o suikasttan bir tek İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani sağ çıktı! Saldırıdan dakikalar önce bölgeden ayrılan Kaani hakkında 'İsrail ajanı' olduğu iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını İran'a karşı düzenlenen her saldırıdan sağ kurtulan ve 9 canlı komutan denilen Kaani'nin infaz edildiğini yazdı! İşte detaylar…