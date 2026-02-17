SON DAKİKA! Hamaney’den Donald Trump’a şok gönderme: Bir daha ayağa kalkamazlar!

ABD'nin müzakerenin sonucunu baştan belirlediğini belirten Hamaney şunları kaydetti:

"Gelin nükleer enerjiniz hakkında müzakere edelim ve müzakerenin sonucu sizin bu enerjiye sahip olmamanız olsun, diyorlar. Müzakerenin sonucunu baştan belirlemek yanlış ve ahmakça bir iştir. Sen diyorsun ki gel şu konu hakkında konuşalım, anlaşmaya varalım; o halde neden sonucu önceden belirliyorsun ve mutlaka şu sonuca ulaşmalıyız diyorsun? Bu ahmakçadır. ABD başkanları, bazı senatörler ve diğer yetkililer bu ahmakça işi yapmaktadırlar."