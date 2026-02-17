SON DAKİKA! Hamaney'den Donald Trump'a şok gönderme: Bir daha ayağa kalkamazlar!
Son dakika haberi: ABD-İran arasında müzakereler sürerken taraflar açıktan birbirlerine gözdağı vermekten de geri durmuyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'en güçlü askeri güce' sahip olduklarına ilişkin sözlerine, "Dünyanın en güçlü askeri gücü bile bazen öyle bir sert darbe alır ki, bir daha ayağa kalkamaz" karşılığını verdi. İşte son dakika haberinin detayları!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 14:58