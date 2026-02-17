Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Hamaney'den Donald Trump'a şok gönderme: Bir daha ayağa kalkamazlar!

SON DAKİKA! Hamaney'den Donald Trump'a şok gönderme: Bir daha ayağa kalkamazlar!

Son dakika haberi: ABD-İran arasında müzakereler sürerken taraflar açıktan birbirlerine gözdağı vermekten de geri durmuyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'en güçlü askeri güce' sahip olduklarına ilişkin sözlerine, "Dünyanın en güçlü askeri gücü bile bazen öyle bir sert darbe alır ki, bir daha ayağa kalkamaz" karşılığını verdi. İşte son dakika haberinin detayları!

AA
Giriş Tarihi: 17.02.2026 14:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 14:58
Son dakika haberi: İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin bölgeye gönderdiği uçak gemisine atıfta bulunarak, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır." dedi.

İran devlet televizyonu IRIB'e göre, Hamaney, Cenevre'de İran ile ABD heyetlerinin 2'nci tur müzakerelere başladığı saatlerde Tahran'daki yerleşkesinde halka seslendi. Hamaney, "ABD Başkanı, son konuşmalarından birinde, 'Amerika, 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıramadı' demiş. Adeta kendi halkına şikayette bulunmuş. Bu iyi bir itiraftır. Ben de diyorum ki; sen de bu işi yapamayacaksın." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ordumuz dünyanın en güçlü ordusudur." dediğini hatırlatan Hamaney, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin müzakerenin sonucunu baştan belirlediğini belirten Hamaney şunları kaydetti:

"Gelin nükleer enerjiniz hakkında müzakere edelim ve müzakerenin sonucu sizin bu enerjiye sahip olmamanız olsun, diyorlar. Müzakerenin sonucunu baştan belirlemek yanlış ve ahmakça bir iştir. Sen diyorsun ki gel şu konu hakkında konuşalım, anlaşmaya varalım; o halde neden sonucu önceden belirliyorsun ve mutlaka şu sonuca ulaşmalıyız diyorsun? Bu ahmakçadır. ABD başkanları, bazı senatörler ve diğer yetkililer bu ahmakça işi yapmaktadırlar."

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ 2'NCİ TURU CENEVRE'DE BAŞLADI

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başlarken, görüşmeler kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ayrı ayrı Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile öğle saatlerinde bir araya geldi.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler Umman'ın Cenevre'deki Büyükelçiliğinde başladı.

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasının ardından taraflar, Maskat'ta yapılan ilk turun ardından görüşmeleri Avrupa'ya taşıdı.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff temsil ediyor.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMAYA HAZIRIZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, ülke yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın kapatılması yönünde karar alması halinde bunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda devam eden askeri tatbikat sırasında İran devlet televizyonuna konuşan Tuğamiral Tengsiri, Hürmüz'ün kapatılıp kapatılmayacağı sorusuna, "Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı devletin büyüklerine aittir. Ben bir asker olarak büyüklerimiz böyle bir karar alırsa bunu yapmaya hazır olduğumuzu söylüyorum." cevabını verdi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi üzerine İran, dün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtilmişti.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.