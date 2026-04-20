SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan'da plan yapanlar dikkat

Türkiye yeni haftaya iki farklı mevsimin etkisi altında giriyor! Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı; doğu illerimizde şiddetli sel ve çığ alarmı verilirken, batıda yüzünü gösteren 'yalancı bahar' yerini ani sıcaklık düşüşlerine ve gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor. Özellikle 23 Nisan tatilinde plan yapanları yakından ilgilendiren haritalı haftalık hava durumu detayları MGM'nin yeni paylaştığı harita ile belli oldu. İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? Çığ uyarısı yapılan iller hangileri? Yarın hava durumu nasıl? İşte 5 günlük il il hava tahmini…

Giriş Tarihi: 20.04.2026 09:20
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

Haftanın ilk yarısında yurdun doğu kesimleri oldukça hareketli ve tehlikeli bir sistemin etkisi altında. Hatay'dan başlayarak Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin hattını içine alan geniş bir bölgede çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu bölgelerde ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

DOĞU'DA KIRMIZI ALARM: SEL VE ÇIĞ RİSKİ BÜYÜYOR

Aynı sistemin daha kuzeyinde, Kuzeydoğu Anadolu'da (Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri) ise kar ve karla karışık yağmur geçişleri gözlemleniyor. Bölgenin yüksek ve dik yamaçları için ciddi bir çığ tehlikesi uyarısı mevcut. Bu riskli ve yağışlı hava dalgasının, hafta ortasına doğru etkisini bir miktar azaltarak yurdun en doğu sınırlarına doğru çekilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

Batıya Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar Çakılacak!

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan ve güneşin tadını çıkaranlar için bahar havası kısa sürecek. Balkanlar üzerinden yurdumuza giriş yapan yeni bir yağışlı sistem, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'den başlayarak tüm ülkeyi etkisi altına alacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

Hafta ortasına gelindiğinde, batı ve iç bölgelerimiz tamamen kapalı ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın esiri olacak. Bu yağış dalgası sadece ıslatmakla kalmayacak; beraberinde ciddi bir serinleme de getirecek. Batı bölgelerinde sıcaklıkların aniden 13-16°C bandına kadar gerilemesi öngörülüyor. Dolaplara kaldırılan kalın giysiler ve şemsiyeler bu hafta yeniden baş köşeye geçecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

23 Nisan Planlarına Yağmur Engeli

Resmi tatil olan 23 Nisan'da yurdun dört bir yanında kutlama ve açık hava etkinlikleri planlayanlara kötü bir haberimiz var. Tatil gününde Türkiye'nin hemen hemen tamamında yağmurlu bir gökyüzü hakim olacak. Akdeniz kıyı şeridi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde gök gürültülü şiddetli sağanaklar beklenirken, yurdun geri kalanında (Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz) normal sağanak yağışlar aralıklarla yüzünü gösterecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

HANGİ İLLERDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ?

Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

İzmir'de, Çarşamba günü ise Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Yağışlarla birlikte her üç büyükşehrimizde sıcaklıklar aniden 13-16 derece bandına kadar gerileyecek ve 23 Nisan Perşembe günü de yağmurlu geçecek. Cuma gününe gelindiğinde ise İzmir ve İstanbul'da bulutlar dağılarak yerini yeniden güneşe bırakırken, Ankara'da yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

HAFTA SONU ÖNCESİ BATI KIYILARINA MÜJDE

Kapalı, yağışlı ve serin geçen günlerin ardından hafta sonuna doğru yağışlı sistem adım adım doğuya doğru kayacak. İç, kuzey ve doğu kesimlerde şemsiyeler kapanmasa da; en batıda, özellikle Trakya ve Kıyı Ege'de bulutlar dağılmaya başlayacak. Güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte batı kıyılarında sıcaklıkların tekrar tırmanışa geçerek 20 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

20 NİSAN 2026 PAZARTESİ

Haftanın ilk gününde yurdun batı ve iç kesimlerinde (Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz) genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar batı ve güney kıyılarında 20-25°C seviyelerine kadar çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de ise yağışlı bir sistem etkili oluyor. Özellikle güneydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Kuzeydoğu Anadolu'nun uç kesimlerinde (Kars, Ardahan dolayları) kar ve karla karışık yağmur geçişleri göze çarpıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

21 NİSAN 2026 SALI

Salı günü yağışlı sistemin batı bölgelere de ulaştığı görülüyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlıyor. İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bir bölümü parçalı bulutlu geçecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağmurlu hava etkisini sürdürmeye devam ediyor, ancak bir önceki gün görülen kar yağışı ikonları yerini tamamen yağmura bırakmış durumda.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA

Çarşamba günü neredeyse tüm yurt genelinde kapalı ve yağışlı bir havanın hakim olduğu bir tablo var. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri de genel olarak sağanak yağışlı. Yağışla birlikte yurdun batı kesimlerindeki sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüşler (örneğin Marmara ve Ege'de 13-16°C bandına inmesi) dikkat çekiyor. Sadece en doğu sınır illerimizde hava çok bulutlu ancak yağışsız.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

23 NİSAN 2026 PERŞEMBE

Perşembe günü de yağışlar yurt genelinde etkisini devam ettiriyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar ağırlıklı olarak Akdeniz kıyı şeridi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yoğunlaşırken; Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde normal sağanak ve aralıklı yağmur şeklinde görülüyor. Yurt genelinde kapalı, bulutlu ve yağmurlu bir bahar günü yaşanacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

24 NİSAN 2026 CUMA

Haftanın son iş gününde yağışlı havanın yavaş yavaş doğuya doğru hareket etmeye başladığı görülüyor. Yurdun en batısında, özellikle Trakya ve Kıyı Ege'de hava açarak yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakıyor; sıcaklıklar buralarda tekrar yükselişe geçerek 18-21°C aralığına ulaşıyor. Ancak yurdun iç, kuzey, güney ve doğu kesimlerinde (İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) sağanak yağışlar devam ediyor. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak geçişleri halen etkili.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

SABAH 06:00 - 12:00

Sabah saatlerinde yurdun batı ve iç kesimlerinde (Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bölümü) güneşli ve parçalı bulutlu sakin bir hava hakimken, özellikle Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Yalova, Düzce çevreleri) puslu bir hava görülüyor. Yurdun doğusu ise oldukça hareketli; Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan geniş bir alanda yeşil renkle belirtilmiş uyarı bölgesi bulunuyor. Güneydoğu kesimlerinde (Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır hattı) "Kuvvetli Yağış" ve gök gürültülü sağanak uyarısı varken, Kuzeydoğu Anadolu'da (Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri) kar ile karla karışık yağmur ve "Çığ Tehlikesi" uyarısı dikkat çekiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğle saatlerine gelindiğinde batı bölgelerdeki puslu hava dağılarak yerini tamamen güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Doğudaki yağışlı ve tehlikeli sistem ise gücünü korumaya devam ediyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Kuzeydoğu Anadolu'daki çığ tehlikesi ve karla karışık yağmur geçişleri aynı şekilde devam ediyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatlerinde yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde hava genellikle parçalı ve çok bulutlu olmaya başlıyor ancak yağış görülmüyor. Doğudaki uyarı verilen yeşil alanın biraz daha daraldığı ve doğuya doğru kaydığı görülüyor. Gündüz saatlerindeki "Kuvvetli Yağış" uyarıları haritadan kalkmış olsa da, Güneydoğu Anadolu'da (Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak) gök gürültülü sağanak yağışlar akşam boyunca da etkisini sürdürüyor. Kuzeydoğu'daki çığ tehlikesi uyarısı devam ederken yağışlar ağırlıklı olarak yağmura, yer yer (Erzurum çevresi) karla karışık yağmura dönüyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

GECE 00:00 - 06:00

Salı gününün ilk saatlerinde batı ve iç bölgelerde parçalı bulutlu, sakin gece şartları devam ediyor. Doğudaki yağışlı sistem ise etkisini ve etki alanını iyice azaltarak yurdun en doğu sınırlarına (Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Bitlis, Ağrı hattı) sıkışmış durumda. Gök gürültülü sağanaklar yerini normal sağanak yağmurlara bırakırken, Muş dolaylarında yerel olarak karla karışık yağmur geçişleri görülüyor. Yurt genelinde sistemin zayıflayarak doğuya doğru yurdu terk etme eğilimine girdiği anlaşılıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm! Doğu’ya çığ ve sel, Batı’ya sağanak geliyor: 23 Nisan’da plan yapanlar dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı