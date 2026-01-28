Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! 20 il için 'sarı kodlu' alarm! Sağanak, kar ve fırtına aynı anda geliyor! O illere dikkat çekildi…

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! 20 il için 'sarı kodlu' alarm! Sağanak, kar ve fırtına aynı anda geliyor! O illere dikkat çekildi…

Meteoroloji'den 20 il için 'sarı' kodlu alarm verildi. Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni bir yağışlı hava dalgası için kritik uyarılar peş peşe yayımladı. Yapılan açıklamalara göre, yurdun batısında şiddetli sağanak ve fırtına riski, doğusunda ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağıştan etkilenecek iller ise tek tek açıklandı. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağış bekleniyor mu? İşte hava durumu...

BATI'YA FIRTINA DOĞU'YA ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülürken çığ uyarısı da yapıldı. Peki hangi illerde etkili olacak? Ne zaman başlayacak? Hangi iller için uyarı verildi? İşte detaylar...

METEOROLOJİ O İLLERE DİKKAT ÇEKTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Alarm verilen iller ise şöyle:

Uyarı verilen iller; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMLARI

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun, gece saatlerinde Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

