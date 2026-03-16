SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Kar fırtına ve sağanak kapıda! Meteoroloji tarih verdi: Bayramda hava nasıl olacak?

21 MART CUMARTESİ: YAĞIŞLI HAVA DOĞUYU TERK ETMİYOR

Hafta sonunun ilk günü olan 21 Mart Cumartesi, yurdun büyük bir bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Haritaya göre Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de hava parçalı bulutlu ve güneşli bir seyir izlese de; İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri tamamen yağmurlu ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde devam edeceği görülüyor. Bölgedeki eğimli yamaçlar için çığ tehlikesi uyarısı bu tarihte de ciddiyetini koruyor.