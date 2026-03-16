Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Kar fırtına ve sağanak kapıda! Meteoroloji tarih verdi: Bayramda hava nasıl olacak?

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Kar fırtına ve sağanak kapıda! Meteoroloji tarih verdi: Bayramda hava nasıl olacak?

Türkiye, Mart ayının en hareketli ve sert hava değişimine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son radar verileri, bir yanda dondurucu kar yağışı diğer yanda ise hayatı felç edebilecek kuvvetli sağanak yağış dalgasını işaret ediyor. İstanbul'da hava durumu nasıl? Bayram'da hava nasıl olacak? 20, 21, 22 Mart'ta hava durumu nasıl? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte il il beklenen son durum...

Giriş Tarihi: 16.03.2026 09:28
Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında tam bir mevsim çatışması yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde, özellikle Erzurum, Kars ve Hakkari hattında dondurucu soğuklar etkisini artırıyor.

DOĞU'DA KAR ESARETİ, BATI'DA GÖRÜŞ MESAFESİ ALARMI

Bu bölgelerde gece sıcaklıkları sıfırın altında birçok dereceyi görürken, dik yamaçlarda çığ tehlikesi turuncu kod seviyesine yükseldi. Batı illerimizde ise sabah saatlerinde etkili olan yoğun pus ve sis, ulaşımda görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürüyor.

GÜNEŞ VEDA EDİYOR: GÖKYÜZÜ TAM KAPALIYA DÖNÜYOR

Kısa süreli bahar güneşine veda etme vakti geldi. Atmosferdeki basınç dengelerinin altüst olmasıyla birlikte batıdan yeni bir alçak basınç sistemi giriş yapıyor.

Ege ve Marmara kıyılarından başlayacak olan bu değişim, kısa sürede İç Anadolu'yu da etkisi altına alacak. Parçalı bulutlu gökyüzü, yerini hızla koyu bulutlara bırakırken, sağanak yağışların başlamasıyla termometreler aşağı yönlü ivme kazanacak.

TÜRKİYE "YAĞIŞ KUŞAĞI" ALTINA GİRİYOR

Haftanın ikinci yarısından itibaren yağışlı sistem etki alanını tüm yurda yayacak. Karadeniz üzerinden süzülen serin hava dalgası, mevcut yağışları daha da kuvvetlendirecek.

İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağışlar sele dönüşme riski taşırken, yüksek rakımlı iç bölgelerde yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Özellikle çiftçilerimiz için zirai don riski bu süreçte en kritik konu başlığı olacak.

SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR: İSTANBUL VE ANKARA'DA SERT DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz günlerde 20 derece seviyelerini zorlayan termometreler, yeni sistemle birlikte sert bir düşüş yaşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde sıcaklıkların 5 ila 8 derece arasında azalması tahmin ediliyor. Geceleri ise soğuk hava dalgası etkisini iyice hissettirecek; kışlık montlar raflardan yeniden inecek gibi görünüyor.

DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ

SEL VE BASKIN: Kuvvetli sağanak beklenen bölgelerde rögarların tıkanması ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye'nin üç büyük mühim merkezi İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava dengeleri bayram öncesi tamamen değişiyor; İstanbul genelinde sıcaklıklar 11 ila 12 derece seviyelerine kadar gerilerken, kenti etkisi altına alacak olan sağanak yağış ve kuvvetli poyrazın bayramın ilk günlerinde etkisini iyice artırması bekleniyor. Başkent Ankara'da ise gündüz saatlerinde 14 derece civarında seyreden termometreler, gece saatlerinde 2 dereceye kadar düşerek dondurucu bir ayaz ve yer yer gizli buzlanma riski oluştururken, İzmir'de bahar havası yerini gök gürültülü sağanak yağış dalgasına bırakmaya hazırlanıyor. Özellikle Ege kıyılarında sıcaklıkların 16 derece bandından aşağı yönlü ivme kazanmasıyla birlikte, bayram ziyaretine çıkacak vatandaşların yanlarına mutlaka şemsiye almaları ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olmaları büyük önem arz ediyor.

BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL?

Ramazan Bayramı tatili için plan yapan milyonlarca vatandaşa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi; bayram süresince Türkiye genelinde "çift yönlü" bir hava hareketliliği beklenirken, yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inerek 10 ila 12 derece seviyelerine gerilemesi ve gök gürültülü sağanak yağışların bayram ziyaretlerini olumsuz etkilemesi öngörülüyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde bayramın birinci günü itibarıyla etkisini artıracak olan yağışlı sistem, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde dondurucu soğuklarla birleşerek sıcaklığı 2 derece civarına kadar düşürecek. Doğu Anadolu bölgesinde ise dik yamaçlar için çığ riski devam ederken, bayram boyunca etkili olacak serin ve yağışlı hava dalgasının Karadeniz üzerinden tüm yurda yayılması tahmin edildiğinden, vatandaşların bayram gezilerinde şemsiyesiz dışarı çıkmamaları ve ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'daki dik yamaçlarda kar kütlelerinin harekete geçme riski bulunduğundan, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması hayati önem taşımaktadır.

GİZLİ BUZLANMA: Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü iç ve doğu bölgelerde, sürücülerin gizli buzlanmaya karşı hızlarını düşürmeleri önerilir.

METEOROLOJİ 7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU PAYLAŞTI!

16 MART 2026 PAZARTESİ

Haftanın ilk günü, Türkiye genelinde oldukça parçalı bir hava durumu hakim. Batı bölgelerde (Ege ve Marmara'nın bir kısmı) güneş yüzünü gösterirken, iç kesimler ve Karadeniz hattında bulutlu bir hava görülüyor. Asıl hareketlilik ise Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda; bu bölgelerde yağmur ve sağanak yağışlar etkili. Özellikle Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan çevresi) sıcaklıkların 0 dereceye yaklaşmasıyla birlikte kar yağışı görülüyor. Sıcaklıklar batıda 15-20°C derecelerde seyrederken, doğuda 4-8°C derecelere kadar düşüyor.

17 MART 2026 SALI

Salı günü, yurdun büyük bir bölümünde havanın açtığını ve güneşin etkisini artırdığını görüyoruz. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Yağışlı sistem biraz daha daralarak Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyine çekilmiş durumda. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre birkaç derece yükselme eğiliminde. Özellikle Güney ve Batı bölgelerde bahar havası iyice hissediliyor; Antalya ve İzmir çevrelerinde termometreler 20°C derecenin üzerine çıkıyor.

18 MART 2026 ÇARŞAMBA

Çarşamba günü, batıdan yeni bir yağışlı sistemin giriş yaptığı anlaşılıyor. Marmara ve Kuzey Ege'de gökyüzü kapanmaya ve yer yer yağmur bırakmaya başlıyor. İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, Doğu Anadolu'da güneşli aralıklar görmek mümkün. Akdeniz kıyılarında ise güneşli hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar henüz sert bir düşüş yaşamasa da, batıdaki bulutlanma güneşin ısıtma etkisini biraz kırıyor.

19 MART 2026 PERŞEMBE

Haftanın dördüncü gününde yağışlar tüm yurda yayılıyor. Neredeyse yağış almayan bölge kalmıyor diyebiliriz. Batıdan gelen alçak basınç sistemi İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu etkisi altına alıyor. Sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başlıyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışlar tekrar kar ve karla karışık yağmura dönüşüyor. Batıda ise sağanak yağışlar hakim. Bu gün, haftanın en kapalı ve en ıslak günü olarak dikkat çekiyor.

20 MART 2026 CUMA

Cuma günü de Perşembe günkü yağışlı ve serin hava dalgası devam ediyor. Türkiye'nin genelinde yağmurlu bir gökyüzü var. Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da yağışlar yer yer kuvvetini koruyor. Doğu Anadolu'daki kar yağışı sahası biraz daha genişlemiş durumda. Sıcaklıklar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına iniyor. Batı bölgelerde (İstanbul, İzmir gibi) yağışlar devam etse de sıcaklıklar 10-14°C derecelerde tutunmaya çalışıyor. Haftayı kaparken şemsiyeleri elden bırakmamak gerekiyor.

21 MART CUMARTESİ: YAĞIŞLI HAVA DOĞUYU TERK ETMİYOR

Hafta sonunun ilk günü olan 21 Mart Cumartesi, yurdun büyük bir bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Haritaya göre Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de hava parçalı bulutlu ve güneşli bir seyir izlese de; İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri tamamen yağmurlu ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde devam edeceği görülüyor. Bölgedeki eğimli yamaçlar için çığ tehlikesi uyarısı bu tarihte de ciddiyetini koruyor.

22 MART PAZAR: BATI'DA BAHAR, DOĞU'DA KIŞ ESİNTİSİ

22 Mart Pazar günü, yağışlı sistemin yavaş yavaş yurdu terk etmeye başladığı bir geçiş günü olacak. Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'de gökyüzü açılıyor; bu bölgelerde güneşin etkisiyle sıcaklıklar tekrar yükselişe geçiyor. Ancak İç Karadeniz ve Doğu Anadolu hattında kar yağışı ve sağanak geçişleri yerel olarak devam ediyor. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Erzurum, Ardahan, Kars çevresi) soğuk hava etkisini hissettirirken, batıdan gelen sıcak hava dalgası haftayı daha ılıman bir kapanışla bitirmemizi sağlıyor.

SABAH (06:00 - 12:00): SİSLİ VE PUSLU BAŞLANGIÇ

Haftanın ilk sabahında Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde puslu bir hava hakim. Marmara'nın batısı (Edirne, Tekirdağ) ve Kıyı Ege (Çanakkale, Balıkesir, İzmir) çevrelerinde ise yer yer sis görülüyor. Doğu Karadeniz'in en uç kesimlerinde (Artvin çevresi) hafif yağmur ve yükseklerde kar yağışı gözlemlenirken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ayrıca Doğu Anadolu'daki sarp bölgelerde çığ tehlikesi uyarısı haritada göze çarpıyor.

ÖĞLE (12:00 - 18:00): GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR

Öğle saatlerine gelindiğinde sabahki sis ve pus dağılarak yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde güneş etkisini artırırken, Doğu Karadeniz kıyılarında (Rize, Artvin) yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam ediyor. Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesi bu saatlerde de ciddiyetini koruyor.

AKŞAM (18:00 - 24:00): SAKİN VE AZ BULUTLU

Akşam saatlerinde yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarını da terk ediyor ve tüm ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim oluyor. Batıdan doğuya kadar gökyüzü oldukça sakin; ancak güneşin batışıyla birlikte iç kesimlerde sıcaklıkların düşmeye başladığı söylenebilir. Doğu bölgelerdeki çığ riski gece saatlerine girilirken de harita üzerinde belirtilmeye devam ediyor.

GECE (00:00 - 06:00): PUS GERİ DÖNÜYOR

3 Mart Salı gününün ilk saatlerinde, radyasyonel soğumanın etkisiyle ülke genelinde puslu hava yeniden oluşmaya başlıyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun tamamında pus etkili olurken, Marmara ve Ege kıyılarında da benzer bir durum gözleniyor. Gökyüzü genel olarak parçalı bulutlu kalmaya devam ediyor.

İL İL HAVA DURUMU!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı