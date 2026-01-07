Trend
SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Kar geri geliyor! Meteoroloji o tarihlere işaret etti! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, yurdun hem batısı hem de doğusu için kritik uyarılar peş peşe geldi. 36 ili kapsayan sarı kodlu alarm, vatandaşları selden fırtınaya, kar yağışından çığ riskine kadar bir dizi olumsuzluğa karşı uyarırken Meteoroloji'den bir uyarı da İstanbul için geldi. Sıcaklıkların bir anda düşeceği belirtilirken kar yağışı için tarih verildi. Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:14