SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Kar geri geliyor! Meteoroloji o tarihlere işaret etti! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Kar geri geliyor! Meteoroloji o tarihlere işaret etti! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, yurdun hem batısı hem de doğusu için kritik uyarılar peş peşe geldi. 36 ili kapsayan sarı kodlu alarm, vatandaşları selden fırtınaya, kar yağışından çığ riskine kadar bir dizi olumsuzluğa karşı uyarırken Meteoroloji'den bir uyarı da İstanbul için geldi. Sıcaklıkların bir anda düşeceği belirtilirken kar yağışı için tarih verildi. Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:14
Haftanın ilk günlerinden itibaren Türkiye, iki dev hava kütlesinin kıskacında. Ege ve Marmara kıyılarında rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye ulaşırken, fırtınayla birlikte gelen gök gürültülü sağanak yağışlar kıyı şeridinde hayatı zorlaştırıyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA YAĞIŞ UYARISI

Özellikle Çanakkale, Balıkesir ve İzmir hattında sarı kodlu rüzgar uyarısı verilirken; madalyonun diğer yüzünde, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in sarp yamaçlarında biriken taze kar örtüsü çığ riskini maksimum seviyeye çıkarmış durumda.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: BEYAZ ÖRTÜ İÇ KESİMLERİ KAPLAYACAK

Yağışlı sistem hafta ortasından itibaren iç bölgelere doğru sokulurken, asıl kırılma Cuma günü yaşanacak. Sıcaklıkların ani ve sert bir şekilde düşmesiyle birlikte; Ankara, Eskişehir, Bolu ve İç Anadolu'nun genelinde yağmur yerini tamamen yoğun kar yağışına bırakacak. Şehir merkezlerinde ulaşımı etkileyebilecek bu kar yağışı, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Karadeniz hattı boyunca ise soğuk hava, kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar olarak kendini gösterecek.

GECE YARISI DONDURUCU SOĞUKLAR VE "GİZLİ BUZLANMA"

Hafta sonuna doğru yağışlı kütleler yurdu terk etmeye hazırlansa da, asıl tehlike dondurucu soğuklar olacak. Kar yağışının ardından açan gökyüzü, özellikle İç Anadolu'da termometreleri -9 derecelere, Doğu Anadolu'da ise -18 derecelere kadar çekecek. Bu durum, özellikle gece ve sabah saatlerinde yollarda "gizli buzlanma" riskini doğuruyor. Ayrıca, Marmara ve İç Anadolu'nun batısında beklenen yoğun sis tabakası, görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürerek sürücüler için büyük bir risk oluşturabilir.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Türkiye genelinde milyonların beklediği kar haberi için takvimler 9 Ocak Cuma gününü işaret ediyor. Haftanın ilk günlerinde batıdan giriş yapan ılık ve yağışlı hava dalgası, Perşembe gecesinden itibaren yerini Balkanlar üzerinden gelecek dondurucu bir soğuğa bırakacak. Cuma sabahı itibarıyla sıcaklıkların aniden 10 derece birden düşmesiyle birlikte, Ankara, Eskişehir, Bolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmurun yerini hızla yoğun kar yağışına bırakması bekleniyor. İstanbul'da ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışlı sistem, Doğu Anadolu'da halihazırda var olan kar örtüsünü tazeleyerek dondurucu bir "kara kış" atmosferi oluşturacak. Hafta sonu boyunca iç bölgelerde etkisini sürdürecek olan bu kar yağışı, özellikle Cumartesi günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya yol açabileceği için hazırlıklı olunması gerekiyor.

İSTANBULDA HAVA DURUMU BUGÜN

İstanbul'da bugün, 7 Ocak Çarşamba, "yalancı bahar" etkisinin zirve yaptığı ancak lodos fırtınasının hayatı zorlaştırdığı hareketli bir hava hakim. Sabah saatlerinde 13°C civarında seyreden termometreler, Afrika üzerinden gelen ılık hava akımlarının etkisiyle gün içinde 16-18°C seviyelerine kadar tırmanacak. Gökyüzü parçalı ve çok bulutlu bir görünüm sergilerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı lodos fırtınası günün asıl belirleyicisi olacak; hızı saatte 70-80 kilometreye ulaşabilecek rüzgar nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Akşam saatlerinden itibaren ise rüzgarın taşıdığı nemle birlikte kentin batısından itibaren sağanak yağış geçişleri başlayacak. Cuma günü beklenen ani soğuma ve karla karışık yağmur öncesinde, İstanbulluları rüzgarın sert ama sıcaklığın yüksek olduğu oldukça fırtınalı bir gün bekliyor.

36 İLDE SARI KODLU ALARM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarı haritasında, Türkiye'nin batı ve doğu kesimlerinde farklı nedenlerle sarı kodlu (potansiyel tehlike) uyarılar verilmiştir:Batı Bölgeler (Marmara ve Ege): Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla gibi kıyı şeridindeki iller ile Edirne ve Kırklareli çevresinde sarı kodlu uyarı mevcuttur. Bu bölgelerde temel risk faktörü 40-70 km/sa hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar ve yer yer beklenen kuvvetli sağanak yağışlardır. Doğu Bölgeler (Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz): Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis, Hakkari, Van ve Rize'nin iç kesimleri gibi yüksek rakımlı yerlerde sarı kodlu uyarılar görülmektedir. Bu bölgelerdeki ana risk, eğimli yamaçlarda biriken kar örtüsünün neden olabileceği çığ tehlikesidir.

DOĞU ANADOLU DONDURUCU SOĞUKLAR!

Meteoroloji uzmanları; batıdaki fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmelerine, iç kesimlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksamalarına ve doğudaki yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesine karşı halkı teyakkuza geçirdi. Sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmaması ve soba kullanan vatandaşların gece saatlerinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olması hayati önem taşıyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

7 OCAK ÇARŞAMBA: YAĞIŞLAR BATIDAN GİRİŞ YAPIYOR

Haftanın ilk günü Türkiye genelinde iki farklı hava kütlesi hakim. Batı bölgelerinde (Marmara ve Ege) gök gürültülü sağanak yağışlar etkiliyken, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de parçalı bulutlu, güneşli bir hava görülüyor. Doğu Anadolu'da ise dondurucu soğuklar devam ediyor; bölgede gece sıcaklıkları -15 derecelere kadar düşerken, batıda sıcaklıklar 17-20 derece civarında seyrediyor.

8 OCAK PERŞEMBE: YAĞIŞLAR İÇ KESİMLERE YAYILIYOR

Yağışlı hava dalgası etki alanını genişleterek İç Anadolu ve Orta Karadeniz'e doğru ilerliyor. Ege ve Marmara'da sağanak yağışlar devam ederken, Karadeniz kıyı hattı boyunca da yağmur görülmeye başlanıyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri başlıyor. İç kesimlerde sıcaklıklar hala mevsim normallerinde görünse de yağışla birlikte bir miktar serinleme hissediliyor.

9 OCAK CUMA: KAR YAĞIŞI KAPIDA

Cuma günü Türkiye genelinde sıcaklıklar keskin bir düşüş yaşıyor. Yağışlar iç ve yüksek bölgelerde yerini tamamen kar yağışına bırakıyor. Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun büyük bir bölümü, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri kar yağışı etkisi altına giriyor. Sahil kesimlerinde ise yağmur devam ediyor. Doğu Anadolu zaten dondurucu soğukların etkisindeyken, kar yağışı bölgenin tamamına yayılıyor.

10 OCAK CUMARTESİ: SİS VE BUZLANMA RİSKİ

Hafta sonunun ilk günü kar yağışı yurdu terk etmeye başlıyor ancak soğuk hava dalgası kalıcı oluyor. İç ve batı bölgelerde (özellikle Eskişehir, Kütahya çevrelerinde) yoğun sis görülmesi bekleniyor. Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur sürerken, Doğu Anadolu'nun en doğusunda kar yağışı devam ediyor. Gece sıcaklıklarının iç kesimlerde -5 ila -9 derecelere düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma riski oldukça yüksek.

11 OCAK PAZAR: PARÇALI BULUTLU VE SOĞUK

Pazar günü yağışlı sistem yurdun büyük bölümünü terk ediyor. Ege kıyıları ve Marmara'nın bir kısmında hafif yağmur geçişleri görülse de, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Ancak soğuklar etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları -18 dereceleri görerek haftanın en soğuk değerlerine ulaşıyor. İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur geçişleri yer yer devam edebilir.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

06:00 - 12:00: BATIDA FIRTINA VE YAĞIŞ BAŞLIYOR

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ve Ege kıyıları boyunca hızı 40-70 km/sa bulan kuvvetli rüzgarlar ve yağışlar etkili oluyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli hattında ve İç Ege'nin yüksek kesimlerinde yağmur görülürken, Eskişehir ve Kütahya gibi bölgelerin yükseklerinde kar yağışı geçişleri izleniyor. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde pus ve sis hakimken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sarp kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı bulunuyor.

12:00 - 18:00: KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR

Öğle ve öğleden sonraki saatlerde rüzgarın şiddeti Ege kıyı hattı boyunca devam ederken, yağışlar Marmara ve Batı Karadeniz (Kastamonu, Karabük) içlerine doğru ilerliyor. Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yağışlar "kuvvetli" seviyesine ulaşırken, Antalya ve Muğla kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Orta ve Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü görülse de sisli hava etkisini koruyor.

18:00 - 24:00: EGE VE AKDENİZ'DE ŞİMŞEKLİ SAĞANAKLAR

Akşam saatlerinde yağışlar kıyı Ege ve Batı Akdeniz hattında (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya) yoğunlaşıyor ve bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar ile fırtına bir arada görülüyor. Marmara'nın batısında kuvvetli yağış uyarısı devam ederken, iç kesimlerde (Ankara, Konya çevresi) hava puslu ve yer yer çok bulutlu bir hal alıyor. Doğu bölgelerindeki dondurucu soğuklar ve sisli hava ile birlikte çığ riski gece saatlerine girerken de ciddiyetini koruyor.

00:00 - 06:00 (PERŞEMBE): YAĞIŞLI SİSTEM İÇ KESİMLERE ÇÖKÜYOR

Perşembe gününün ilk saatlerinde yağışlı hava dalgası Türkiye'nin batı yarısını neredeyse tamamen kaplıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir) ve Batı Akdeniz tamamen yağışlı bir kütlenin etkisi altına giriyor. Rüzgar, Marmara ve İç Ege'de hala 40-70 km/sa hızla esmeye devam ederek fırtına karakterini koruyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun en doğusunda ise sisli ve puslu hava etkili olmaya devam ederken yağış henüz bu bölgelere ulaşmış değil.

İL İL HAVA DURUMU...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak, kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kastamonu çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu