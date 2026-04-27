SON DAKİKA I Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar: Doku'nun kaybolmadan önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı...

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.04.2026 17:53
Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında önemli bir gelişme yaşandı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerden birinde Doku'nun, Diyarbakır'da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği anlar görüntülendi.

Diğer bir görüntüde ise staj için gittiği bir okulda, tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı.

İşte o anlar...

Gülistan'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı!

GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

Gülistan Doku olayı, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmasıyla başlayan süreci ifade ediyor. 5 Ocak'ta kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında cinayet şüphesi üzerinde durulurken, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli'de 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 13 GÖZALTI TALİMATI

"6 yıldır kayıp" denilen ancak karanlıkta kalan noktaların aydınlatılması için başlatılan yeni süreçte, yargı makamları dosyayı yeniden raflardan indirdi.

Alınan son dakika bilgilerine göre savcılık talimatıyla, aralarında Tunceli'nin de bulunduğu toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun, dosyadaki eski ifadelerin yeniden analizi ve dijital materyaller üzerinde yapılan yeni incelemeler neticesinde genişletildiği öğrenildi.

KAN DONDURAN PASPAS DETAYI

Türkay Sonel'in sattığı aracın aynı model aynı renk ve aynı markasını tekrar aldığı öğrenilirken aracı sattığı kişinin ise alınan ifadesinde yeni detay ortaya çıktı. Aracı o dönem satın alan kişi bana sattıklarında aracın paspasını almışlardı paspassız olarak satın aldım dediği öğrenildi.

#TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU