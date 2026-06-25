Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olan Erhan Karaal 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı! Karaal 2 gün sonra Tuzla'da bir inşaatta ulaşılırken soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:38
SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin çevresinde zorla bir araca bindirilerek kaçırılmış, olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği film gibi bir operasyonla Karaal kurtarılmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Adliyeye çıkarılan 12 şüpheliden 6'sının tutuklandığı olayla ilgili bu gece flaş bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili sabah saatlerinde 3 kişi daha gözaltına alındı dün alınan 5 kişi ile birlikte 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

ARACINDA GPS CİHAZI BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Karaal'in aracında incelemeler yapıldı araçta bir adet GSP cihazı olduğu belirlendi. Bu cihazı kimlerin ne zaman taktığı henüz belirlenemedi. Soruşturma sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kaçırılma olayında iki araçla olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, olay yerinde Karaal'ı kaçıran şüpheliler, Kayışdağı'nda diğer ikinci araca geçerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

5 KİLİT İSİM İÇİN ORTAK OPERASYON

Gasp Büro Amirliği ekipleri 6 kişinin tutuklandığı olayla ilgili kilit isimlerin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda, görüntülerde de Karaal'a kendilerini polis olarak tanıtıp, "Seni Vatan Şube'ye götüreceğiz" diyerek kaçıran şüphelilerden iki kişinin yer aldığı 5 kişilik kilit isim Kocaeli'nin Çağırkan köyünde bir villada gizlendikleri belirlendi. Olayın ardından gizlenen bu isimlere gece yarısı nefes kesen bir operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

OLAYIN KİLİT İSİMLER YAKALANDI

Günlerdir sık sık adres değiştiren ve gizlenen, soruşturmanın kilit isimleri olarak tespit edilen Sedat A., Abdülkadir B., Ümit A. ve Mazlum Baran Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen film gibi bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

DİYARAKIR'DAN GELMİŞLER

Yapılan çalışmaların ardından yakalanan şüphelilerden 3 kişinin çeşitli suçlardan suç kaydı çıktı. Araştırmada, şüphelilerin kaçırma eylemini gerçekleştirmek için Diyarbakır'dan geldikleri belirlendi. Soruşturma derinleştirildi.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

KAÇIRILMA OLAYINDA 300 KİLO ALTIN DETAYI

Önceki gün resmi ifadesini veren Karaal, kendisini kaçıran kişiler tarafından sopalarla dövüldüğünü belirterek, şüphelilerin kendisinden 300 kilo altın talep ettiğini söyledi.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

İfadesinde, "Bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdal Taşkın'ı İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bende öyle bir para olmadığını söylediğimde bana işkence ederek, o parayı vereceksin dediler" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

"SAKLANAN 500 KİLO ALTINI VERECEKSİN"

"Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin" diyerek kendisini dövmeye devam ettiklerini söyleyen Karaal, "Ben bu sırada, çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var, onu size vereyim dedim. Bunun üzerine, 'O parayı biz sana 2 milyon veririz' diyerek beni dövmeye devam ettiler.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

"Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ve kafamı bacaklarımın arasına bastırdıkları için hepsinin yüzünü göremedim. Ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim" dedi.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

KENDİSİNİ KAÇIRANLARI TEŞHİS ETTİ: 3'Ü İBB ÇALIŞANI

Teşhis etmesi için 8 fotoğraf gösterilen Karaal, bunlardan 3'ünün İBB çalışanı olduğunu belirterek, kaçırılmasıyla bir ilgilerinin olup olmadığını bilmediğini söyledi.

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

Karaal, 1 ve 2 numaralı fotoğraflardaki kişilerin kendisini polis gibi tanıtıp zorla araca götüren 4 kişiden ikisi olduğunu, 3, 4 ve 5 numaralı fotoğraflardaki kişileri ise alıkonulduktan sonra kaçırma organizasyonunun içinde gördüğünü ifade etti.

Karaal'ın kendisini kaçıranlar arasında teşhis ettiği 1 ve 2 numaralı fotoğraflardaki kişilerde diğer iki kişiyle birlikte bu gece düzenlene operasyonda yakalananlar arasında yer aldı.

#İSTANBUL #TUZLA #ERHAN KARAAL #MALTEPE