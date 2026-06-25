SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…

Karaal, 1 ve 2 numaralı fotoğraflardaki kişilerin kendisini polis gibi tanıtıp zorla araca götüren 4 kişiden ikisi olduğunu, 3, 4 ve 5 numaralı fotoğraflardaki kişileri ise alıkonulduktan sonra kaçırma organizasyonunun içinde gördüğünü ifade etti.

Karaal'ın kendisini kaçıranlar arasında teşhis ettiği 1 ve 2 numaralı fotoğraflardaki kişilerde diğer iki kişiyle birlikte bu gece düzenlene operasyonda yakalananlar arasında yer aldı.