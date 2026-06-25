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SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…
SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında GPS cihazı bulundu…
SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olan Erhan Karaal 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı! Karaal 2 gün sonra Tuzla'da bir inşaatta ulaşılırken soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:38