SON DAKİKA | İbrahim Gümüştekin'in vurulması Haliç’teki Halil Ay'a saldırının intikamı
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin 30 Aralık gecesi saldırıya uğradı. Ağır yaralanan İbrahim Gümüştekin'in, Ay Grubu Suç Örgütü'nün üyesi Halil Ay'ın Haliç'te vurulmasının intikamı için hedef alındığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 07:49