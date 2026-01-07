SON DAKİKA | İbrahim Gümüştekin’in vurulması Haliç’teki Halil Ay’a saldırının intikamı

ÇİFTE OPERASYON 7'Sİ DAHA YAKALANDI



İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eşzamanlı baskın düzenlenen iki farklı adreste iki uzun namlulu tüfek, yedi şarjör, üç ruhsatsız tabanca, bir el bombası ve farklı çaplarda çok sayıda mermi bulundu.



