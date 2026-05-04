SON DAKİKA| Iğdır’da akılalmaz felaket: 4 bin koyunluk sürünün başına öyle bir şey geldi ki... Görenler şoke oldu!

Iğdır'da yaylaya ulaşmak için yola çıkan 4 çoban ve 4 bin başlık koyun sürüsünün huzurlu yolculuğu, eşine ancak korku filmlerinde rastlanacak bir can pazarına dönüştü. Doğanın ortasında aniden başlayan ve saniyeler içinde ölümcül bir izdihama yol açan o beklenmedik saldırı, koca bir sürüyü darmadağın etti. Çobanların canlarını zor kurtararak apar topar hastaneye kaldırıldığı akılalmaz olayda, yüzlerce hayvan saniyeler içinde telef oldu. Peki bu felaketin arkasında ne var?

DHA
Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:24
Iğdır'da yaşanan olay, adeta bir korku filmini aratmadı. Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasındaki arazide meydana gelen akılalmaz felaket, duyanları şoke etti. Sürü sahibi İsmail Naral, kendisine ait 4 bin başlık koyun sürüsünü Tuzluca bölgesindeki serin yaylalara ulaştırmak üzere 4 çobanıyla birlikte yola çıkmıştı. Her şey olağan seyrinde ilerlerken, arazide bulunan 200 kovandaki arıların aniden sürüye saldırmasıyla işler bir anda çığırından çıktı.

ÖLÜMCÜL İZDİHAM: BİN KOYUN TELEF OLDU

Öfkeli arıların hedefi olan binlerce koyun, acı içinde paniğe kapılarak sağa sola kaçışmaya başladı. Sürü psikolojisiyle kontrolsüzce koşan hayvanlar, yönlerini kaybederek sulama kanalının hemen yanındaki dik ve eğimli alana yöneldi. Peş peşe boşluğa yuvarlanan koyunların oluşturduğu devasa izdiham, felaketin boyutunu acı bir tabloyla gözler önüne serdi. Görenlerin gözlerine inanamadığı o korkunç anlarda, panikle üst üste yığılan yaklaşık bin koyun feci şekilde telef oldu.

SAHİPLERİ VE ÇOBANLAR HASTANELİK OLDU

Gözleri önünde can veren sürüyü kurtarmak için canını dişine takan İsmail Naral ve beraberindeki 4 çoban da arıların gazabından kaçamadı. Vücutlarına aldıkları sayısız arı iğnesiyle fenalaşan ve acı içinde kıvranan 5 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbarın ardından bölgeye adeta jandarma, AFAD ve Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri akın etti.

"ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından olay yerine dönen ve yaşadıkları büyük şoku atlatamayan sürü sahibi İsmail Naral, o anları çaresizlik içinde anlattı. Naral, "Koyunları Tuzluca'daki yaylaya götürecektik. Arazide ilerlerken arılar aniden saldırdı.

"KOYUNLAR PANİKLEYİNCE..."

Panikleyen koyunlar kanal yanındaki boşluğa düştü. İzdihamda yaklaşık bin koyun telef oldu. Zararımız çok büyük" ifadelerini kullandı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin arazide bekleyen telef olmuş hayvanlar için hasar tespit çalışması yapması bekleniyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
