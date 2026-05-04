SON DAKİKA| Iğdır’da akılalmaz felaket: 4 bin koyunluk sürünün başına öyle bir şey geldi ki... Görenler şoke oldu!

Iğdır'da yaşanan olay, adeta bir korku filmini aratmadı. Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasındaki arazide meydana gelen akılalmaz felaket, duyanları şoke etti. Sürü sahibi İsmail Naral, kendisine ait 4 bin başlık koyun sürüsünü Tuzluca bölgesindeki serin yaylalara ulaştırmak üzere 4 çobanıyla birlikte yola çıkmıştı. Her şey olağan seyrinde ilerlerken, arazide bulunan 200 kovandaki arıların aniden sürüye saldırmasıyla işler bir anda çığırından çıktı.