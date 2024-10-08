SON DAKİKA: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik'in annesi ve yakın arkadaşı anlattı "Psikopat..."

SEMİH ÇELİK SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Kan donduran vahşette çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor. "Oğlunun kasap olmak istediğini belirten baba A.Ç; Kendisi Rami Meydan'da bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kasaplığı öğrendi. En son Bayrampaşa'da çalışıyordu. Bundan 9 ay kadar önce bıraktı. Evde kendisinin altın birikimleri vardı. İhtiyaçlarını bunları satarak karşılıyordu." açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamalar üzerine İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik'in annesi de açıklamalarda bulundu;