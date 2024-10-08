SON DAKİKA: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik'in annesi ve yakın arkadaşı anlattı "Psikopat..."

Son dakika İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Semih Çelik'in babasının ifadesine ulaşılmıştı. Semih Çelik'in babası A.ç. oğlunun daha önce de intihara kalkıştığını ve bir süre tedavi gördüğünü açıklamıştı. Semih Çelik'in babasının ardından annesi ve yakın arkadaşının da ifadeleri ortaya çıktı. Peki, Semih Çelik olayında son gelişmeler neler? İşte, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik'in annesi ve yakın arkadaşının anlattıkları...