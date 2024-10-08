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SON DAKİKA: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik'in annesi ve yakın arkadaşı anlattı "Psikopat..."

Son dakika İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Semih Çelik'in babasının ifadesine ulaşılmıştı. Semih Çelik'in babası A.ç. oğlunun daha önce de intihara kalkıştığını ve bir süre tedavi gördüğünü açıklamıştı. Semih Çelik'in babasının ardından annesi ve yakın arkadaşının da ifadeleri ortaya çıktı. Peki, Semih Çelik olayında son gelişmeler neler? İşte, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik'in annesi ve yakın arkadaşının anlattıkları...

Giriş Tarihi: 08.10.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:14
SON DAKİKA: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik’in annesi ve yakın arkadaşı anlattı Psikopat...

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in annesi ve kasaplık yaptığı çalışma arkadaşı Çelik hakkında konuştu. Çalışmaların devam ettiği olayda polis ekipleri, katil zanlısı Semih Çelik'in Pol-Net kayıtlarına ulaştı. Yapılan incelemeler sonucunda ise Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik’in annesi ve yakın arkadaşı anlattı Psikopat...

SEMİH ÇELİK SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Kan donduran vahşette çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor. "Oğlunun kasap olmak istediğini belirten baba A.Ç; Kendisi Rami Meydan'da bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kasaplığı öğrendi. En son Bayrampaşa'da çalışıyordu. Bundan 9 ay kadar önce bıraktı. Evde kendisinin altın birikimleri vardı. İhtiyaçlarını bunları satarak karşılıyordu." açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamalar üzerine İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik'in annesi de açıklamalarda bulundu;

SON DAKİKA: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik’in annesi ve yakın arkadaşı anlattı Psikopat...

SEMİH ÇELİK'İN ANNESİ "İZİNİZİ KAYBETTİRİN DEDİM"

Çelik'in annesi; "Ben pandemi sürecinde oğlumu kaybettim. Defalarca hastaneye götürdüm, doktor doktor gezdirdim hepsi kayıtlarda vardır. İyi bu çocuk ergenlik psikolojisi dediler. Oğlumun durumunu fark edince ben İkbal'in ailesine dedim kızınızı uzak tutun götürün kızı izinizi kaybettirin dedim."

"Ben bir anneyim kim ister evladı böyle bir olaya karışsın. Gencecik manken gibi kızlar toprak oldu. Keşke kendini yaksaydı kızlara bir zarar vermeseydi" dedi.

SON DAKİKA: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik’in annesi ve yakın arkadaşı anlattı Psikopat...

KIZINIZI UZAK TUTUN GÖTÜRÜN DEDİM

Gözyaşları içerisinde konuşan anne: "Ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. İntihar etmeye kalktığında doktora götürdüm. Bir şeyi yok dediler. Eve ambulans çağırdım bunun ambulanslık durumu yok dediler. Ben çırpındım yandım bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim. "

SON DAKİKA: İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik’in annesi ve yakın arkadaşı anlattı Psikopat...

"Ne olduysa pandemi sonrası odasına kapanınca oldu. Oğlumdaki durumu görünce ben İkbal'in ailesine ulaşıp kızınızı uzak tutun. Oğlum iyi değil kızınızı alın kaybedin dedim. Okuldan naklini aldılar ama bağlantıları yine kopmadı. İkbal de geçen yıl hap içip intihar girişiminde bulunmuştu. Ondan sonra bir süre uzaklaştılar ama yine de bağlantıları kopmadı." şeklinde konuştu.

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