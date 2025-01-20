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SON DAKİKA: İki ilçede dehşet saçtı! Önce genç kadını yaraladı! 6 saat sonra da kayınbabasını vurdu
SON DAKİKA: İki ilçede dehşet saçtı! Önce genç kadını yaraladı! 6 saat sonra da kayınbabasını vurdu
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta kadına şiddet ihbarına giden polis ekipleri, 28 yaşındaki Melda Şan adlı kadını bıçaklanmış olarak buldu. İmam nikahlı eşi Gökhan Öztürk tarafından bıçaklandığı belirlenen genç kadın hastaneye kaldırıldı. Bu olaydan 6 saat sonra 57 yaşındaki Deniz Taşdelen silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Taşdelen'i de silahla yaralan kişinin Gökhan Öztürk olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı
Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 17:04