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SON DAKİKA: İki ilçede dehşet saçtı! Önce genç kadını yaraladı! 6 saat sonra da kayınbabasını vurdu

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta kadına şiddet ihbarına giden polis ekipleri, 28 yaşındaki Melda Şan adlı kadını bıçaklanmış olarak buldu. İmam nikahlı eşi Gökhan Öztürk tarafından bıçaklandığı belirlenen genç kadın hastaneye kaldırıldı. Bu olaydan 6 saat sonra 57 yaşındaki Deniz Taşdelen silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Taşdelen'i de silahla yaralan kişinin Gökhan Öztürk olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 17:04
SON DAKİKA: İki ilçede dehşet saçtı! Önce genç kadını yaraladı! 6 saat sonra da kayınbabasını vurdu

Dehşet saçan olay bu sabah 05.15 sıralarında Esenyurt lçesi Piri Reis Mahallesi 2307 Sokak'ta bulunan sitenin bir dairesinde meydana geldi. Polise verilen bu adreste kadına şiddet ihbarı yapıldı. Gelen ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine gitti.


SON DAKİKA: İki ilçede dehşet saçtı! Önce genç kadını yaraladı! 6 saat sonra da kayınbabasını vurdu

YARALI KADIN BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

İhbar edilen adrese gelen polis ekipleri, içerden bir kadının yardım sesleri geldiğini duydu. Yaralı olduğunu kalkamadığını söyleyen kadın yardım istedi. Hareket gecen polis, çilingirle kapıyı açarak içeri girdi. İçeri giren polis ekipleri Melda Şan adlı kadını yatak odasında bıçaklanmış kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekipleriyle birlikte 28 yaşındaki i kadın hastaneye gönderildi.

SON DAKİKA: İki ilçede dehşet saçtı! Önce genç kadını yaraladı! 6 saat sonra da kayınbabasını vurdu

İMAM NİKAHLI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK YARALADI


Bilinci açık olan genç kadın polise kendisini bıçaklayan kişinin imam nikahlı eşi Gökhan Öztürk olduğunu söyledi. İmam nikahlı eşinin kendisini bıçakladığını ve ardından kapıyı üzerine kapatıp çıktığını söyledi.

SON DAKİKA: İki ilçede dehşet saçtı! Önce genç kadını yaraladı! 6 saat sonra da kayınbabasını vurdu

6 SAAT SONRA BAŞKA BİR OLAY

Olayın ardından şüpheli Gökhan Öztürk aranmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturmaya devam edilirken 6 saat sonra Arnavutköy'de silahlı bir yaralama olayı meydana geldi.

SON DAKİKA: İki ilçede dehşet saçtı! Önce genç kadını yaraladı! 6 saat sonra da kayınbabasını vurdu

Otobüs şoförü 57 yaşındaki Deniz Taşdelen adlı bir kişi silahlı saldırıda yaralandı. Taşdelen, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmada Taşdelen'e de silahlı saldırıyı yapan kişinin de Gökhan Öztürk adlı olduğu belirlendi.

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