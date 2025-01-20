SON DAKİKA: İki ilçede dehşet saçtı! Önce genç kadını yaraladı! 6 saat sonra da kayınbabasını vurdu

Otobüs şoförü 57 yaşındaki Deniz Taşdelen adlı bir kişi silahlı saldırıda yaralandı. Taşdelen, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmada Taşdelen'e de silahlı saldırıyı yapan kişinin de Gökhan Öztürk adlı olduğu belirlendi.