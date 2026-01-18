Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

Son dakika haberi: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan 14 şüpheliden biri olan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan'la ilgili suçlamaların ayrıntılarına SABAH ulaştı. Ş.Ö. isimli 21 yaşındaki genç bir kızın Karan'la ilişkisi sürecinde, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti. Karan'la birlikte gözaltına alınıp tutuklanan 3 ayrı ismin de Karan'a uyuşturucu temin ettikleri saptandı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 18.01.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 06:38
SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

Son dakika haberi: Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz Çarşamba akşamı Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, Perşembe sabahı ise DJ Merve Sanay ve fenomen Deniz Berk Cengiz'in de yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

"Uyuşturucu ticareti" , "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelilerden Adli Tıp'ta saç ve kan örneği alındı. Cuma günü de düzenlenen operasyonda oyuncu Çağla Boz, oyuncu Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın'ın da arasında olduğu 5 isim gözaltına alındı.

SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

KARAN VE TORBACILAR TUTUKLANDI

23 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulduğunu 14 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ümit Karan'la birlikte Karan'a uyuşturucu sattığı tespit edilen Timuçin Ünal, Gökhan Gümüş, Nuray İstek'in da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

21 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ: ÜMİT KARAN BANA KOKAİN VERDİ

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan Ümit Karan'la ilgili suçlamaların ayrıntılarına SABAH ulaştı. Ş.N (21) isimli genç bir kızın geçtiğimiz Çarşamba günü savcılıkta Karan'la ilgili ifade verdiği ortaya çıktı. Karan ile 7 ay önce görüştüklerini ve yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen genç kız, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti.

SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

Ş.N., ifadesinde "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan ile yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

AYLIK GELİRİ 50 BİN LİRAYMIŞ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Karan'a uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde temini suçlaması yöneltiliyordu. Karan'ın savcılık ifadesine de SABAH ulaştı. Kendisini 'Yorumcu' olarak tanıtan Karan, aylık gelirinin de 50 bin lira olduğunu dile getirdi.

SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

"NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİR ŞEY KULLANDIM"

Uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu madde temin etme suçlamalarını kabul etmeyen Karan, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" diye de şerh düştü. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermediğini öne süren Karan, Ş.Ö. isimli genç kızı da tanıdığını, kendisiyle ilişkisi olduğunu ancak kendisine kokain verme gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.

SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

KARAN'A UYUŞTURUCU GETİREN 3 İSİM DE SORULDU

Karan'a uyuşturucu temin eden ve gözaltına alınıp tutuklanan 3 ayrı isim olan Timuçin Ünal, Gökhan Gümüş ve Nuray İstek de sorgusunda soruldu. Karan, Timuçin Ünal'ı 20 yıldır tanıdığını ve tekstil sektöründe olduğunu dile getirerek uyuşturucu satmadığını söyledi. Gökhan Gümüş'le 4 yıl önce tanıştıklarını arada bir yemek yediklerini ancak uyuşturucu madde vermediğini öne sürdü.

SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

Nuray İstek'in de Gökhan Gümüş'ün kız arkadaşı olarak tanıdığını, onla da uyuşturucu madde temini noktasında alakasının olmadığını iddia etti. Karan ifadesinde, Ş.Ö. ile aralarında duygusal ilişki olduğunu ancak en son yılbaşı akşamı kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını ancak görüşmediğini dile getirdi.

SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi

HAVALİMANINA GİDERKEN 2 ARAÇ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Ümit Karan'ın diğer gözaltına alınan isimlerden 1 gün önce neden gözaltına alındığı da ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Karan, kendisine uyuşturucu sağlayan isimlerin deşifre olduğunu öğrenmesi üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere harekete geçti. Soruşturma birimlerinin takibinden şüphelenen Karan'ın havalimanına giderken iki ayrı araç değiştirdiği ancak yine da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.