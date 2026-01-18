Trend
SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi
Son dakika haberi: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan 14 şüpheliden biri olan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan'la ilgili suçlamaların ayrıntılarına SABAH ulaştı. Ş.Ö. isimli 21 yaşındaki genç bir kızın Karan'la ilişkisi sürecinde, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti. Karan'la birlikte gözaltına alınıp tutuklanan 3 ayrı ismin de Karan'a uyuşturucu temin ettikleri saptandı.
Giriş Tarihi: 18.01.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 06:38