SON DAKİKA | İmamoğlu usulü rüşvet villası! Aynı yöntemle Büyükçekmece'de 300 milyonluk vurgun

Son dakika haberi: Boğaz'a nazır 3 villayı paravan şirket üzerinden yok pahasına İmamoğlu İnşaat'a devreden işadamı Ali Nuhoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet çarkında da rol aldı. Ali Nuhoğlu'nun bir müteahhitten rüşvet olarak istenen 300 milyonluk 2 villayı 'kasa' olarak devraldığı ortaya çıktı.

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 06.05.2026 06:10 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 06:16
Son dakika haberi: 2019'da İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından megakentte kurduğu "SİSTEM"de Sarıyer Emirgan'da İSKİ'den hak edişleri karşılığı aldığı boğaza nazır 1.5 milyar lira değerindeki 3 villayı üzerine alıp İmamoğlu'nun şirketine devreden Ali Nuhoğlu'nun, Büyükçekmece'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında da boy gösterdiği ortaya çıktı.

2022 yılında 239 adet villayı kapsayan Brand Vadi projesinin müteahhidinin, yaklaşık 300 milyon lira olan 2 adet villanın belediye yetkililerine rüşvet olarak verilmek üzere işadamı Ali Nuhoğlu'na devrettiği belirlendi. Müteahhit Hayrettin Mermer villaları zorla 14 milyon 500 bin liraya devrettiklerini söyledi.

AYNI ÇARK BÜYÜKÇEKMECE'DE

İmamoğlu'nun 'siyasi yol arkadaşı' olan eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, Büyükçekmece'de kurduğu sistemin de aynı yöntemle işlediği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yer alan ifadelere göre, Akgün ilçede dev projeler yapan müteahhitlere adeta çöktü.

ESM Yapı'nın sahibi Ahmet Murat Mermer ve İbrahim Emre Mermer'in savcılık makamına sunduğu itiraflar, rüşvet çarkının baskı ve şantajla nasıl işletildiğini kanıtladı. 239 villalık 5+1'den 10+1'e kadar seçenekle oluşturulan "Brand Vadi" projesi için ruhsat alan işadamları, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak tarafından makama çağrılarak açıkça haraç istendi.

Soruşturma konusu olan usulsüz yapıların ve rüşvet trafiğine konu olan taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Belediye yönetiminin müteahhitlere yönelik kurduğu sistematik kumpas, adli kayıtlara tüm detaylarıyla girdi.

Süreç, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın, "Asfaltçılara borcumuz var, personel maaşını ödeyemiyoruz, bize 3-4 villa vermeniz lazım" diyerek müteahhitten açıkça mülk talep etmesiyle başladı. Bu hukuksuz talebi reddeden iş insanları, anında belediyenin baskı mekanizmasıyla karşı karşıya kaldı.

Müteahhit geri adım atmayınca, belediye yönetimi idari gücünü bir silah gibi kullandı; projedeki villa sayısı bir gecede 239'dan 225'e düşürülürken, şantiye alanı zabıta ekiplerince ablukaya alınarak peş peşe ağır cezalar kesildi.

Ticari hayatı bitirilme noktasına getirilen ve kıskaca alınan müteahhit, baskılara daha fazla dayanamayarak güncel değeri yaklaşık 300 milyon lira olan 2 adet lüks villayı belediyenin işaret ettiği yol bakım çalışmasını yapan şirkete asfalt tedarik eden Ali Nuhoğlu'na ait Trend İnşaat firmasına devretmek zorunda kaldı.

300 MİLYONLUK 2 VİLLA

239 adet villayı kapsayan Brand Vadi projesinin müteahhidi Hayrettin Mermer soruşturma kapsamında verdiği ifadede belediyede dönen rüşvet çarkını ifşa etti. Mermer, "Villaları Trend İnşaat Tic. Ltd. Şti şirketine devrettik.

Devir tarihimiz 11 Ekim 2022'dir. İki villayı toplamda 14 milyon 500 bin liraya saydık. Firma göstermelik olarak site önünde çalışma yaptı ancak devamında hiçbir şey yapmadı. Belediye ile çok defa görüştüm her defasında 'yolu yapacağız' dediler. Ancak bu zamana kadar yapılmadı" dedi.

KİLİT İSİM YİNE ALİ NUHOĞLU

Hem İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarını hem de Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'deki villa devirlerini organize eden ismin Ali Nuhoğlu olması, yerel yönetimlerdeki organize yolsuzluk ağının tek merkezden yönetildiğini ortaya koydu.

Müteahhitlerin "zorla devrettik" dediği villaların adeta bir "villa kasası" olan Nuhoğlu'nun şirketlerine geçmesi İstanbul'daki yerel yönetim skandalının boyutlarını bir kez daha tescilledi.

İLK VUKUATI EMİRGAN VİLLALARI

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin gücünü kullanarak Sarıyer Emirgan'da bulunan ve o dönemki değeri 1.5 milyar TL olan 3 lüks villayı, kendisine bağlı hareket eden suç örgütü üyesi Ali Nuhoğlu aracılığıyla sadece 15 milyon TL bedelle kendi aile şirketi olan "İmamoğlu İnşaat" firmasına devrettirmişti.

Hiçbir ticari geçmişi olmayan Güllüce Tarımcılık A.Ş. paravan olarak kullanılmış ve kâğıt üzerinde el değiştirmiş gibi gösterilerek İmamoğlu'nun mülkiyetine geçirilmişti.

