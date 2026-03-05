Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İran’ın füze saldırıları sonrası Dubai’den kaçan kaçana! Turistler kesenin ağzını açtı: 100 bin sterline özel jet!

SON DAKİKA… İran’ın füze saldırıları sonrası Dubai’den kaçan kaçana! Turistler kesenin ağzını açtı: 100 bin sterline özel jet!

SON DAKİKA… ABD-İsrail-İran Savaşı, 6'ncı gününe girerken, Orta Doğu'da gerilim giderek tırmandı. İran'ın misilleme saldırıları ile savaş tüm Körfez ülkelerine yayıldı… Peş peşe ateşlenen İran füzeleri ile uçuşların iptal edilmesi sonucu bölgede 76 binden fazla yabancı turist mahsur kaldı! Ateş çemberinden kaçmak isteyen turistler ise kesenin ağzını açtı! Uçaklarda yer kalmayınca kişi başı 100 bin sterline özel jet kiraladı! Güvenlik firmaları da müşterilerini açık olan havalimanlarına ulaştırmak için zırhlı araçlarla transfer hizmeti vermeye başladı!

Giriş Tarihi: 05.03.2026 10:02