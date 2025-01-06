SON DAKİKA | İş kadını sanal büyücünün ağına düştü! ​İfadesi alınan kadının anlattıkları kan dondurdu

"ADAK BÜYÜK KESİLDİ" DEYİP DAHA FAZLA PARA İSTEDİ



Çeşitli tarihlerde birden fazla kez adak kurbanı kestiren kadın, kendisini Ömer Faruk olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ödemeler yaptı. Ömer Faruk kendisine adakların kesildiğine dair videolar atıp, "Tamamdır Allah kabul etsin" yazıyordu. Ancak bir gün Ömer Faruk, Sibel G.'ye kurbanların sahibi olan bir adakçı işe çalıştığını söyledi.



