Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İş kadını sanal büyücünün ağına düştü! ​İfadesi alınan kadının anlattıkları kan dondurdu

SON DAKİKA | İş kadını sanal büyücünün ağına düştü! ​İfadesi alınan kadının anlattıkları kan dondurdu

Son dakika haberi: İş kadını Sibel G. yaşadığı olumsuz olaylardan kurtulmak için adak kurbanı kestirmek istedi. Instagram'da gördüğü "tüm dertlerimiz için ulaşın" diyerek akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapan 'Medyum Ömer hoca' ile iletişime geçti. "Bağlama, gideni geri döndürme, aşık etme" gibi büyüler yaptığını paylaşan büyücüye 107 bin lira ödeme yapan kadın sonrasında hayatında şokunu yaşadı.

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 06.01.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 06:42
SON DAKİKA | İş kadını sanal büyücünün ağına düştü! ​İfadesi alınan kadının anlattıkları kan dondurdu

Son dakika haberi: Akıllara durgunluk veren olay geçen eylül ayında yaşandı. Yaşadığı olumsuz olaylardan kurtulmak için adak kurbanı kestirmek isteyen bir şirkette yönetici Sibel G.(49), ınstagram üzerinden kendisini 'Medyum Ömer hoca' olarak tanıtan kişi ile irtibata geçti.

SON DAKİKA | İş kadını sanal büyücünün ağına düştü! ​İfadesi alınan kadının anlattıkları kan dondurdu

AKILLARA ZİYAN ÇİVİLİ, MASKELİ PAYLAŞIMLAR

Instagram hesabında, "Normal yolla üstesinden gelemediğiniz tüm dertlerimiz için ulaşın. İşlemler sonuç garantilidir. Randevu için WhatsApp tan ulaşın" şeklinde paylaşımlar yapan ve hesabında insanları kandırdığı açıkça belli olan sözde hocanın paylaşımları bununla da sınırlı değildi.

SON DAKİKA | İş kadını sanal büyücünün ağına düştü! ​İfadesi alınan kadının anlattıkları kan dondurdu

'Bağlama, gideni geri döndürme, aşık etme' başta olmak üzere birçok işlemi parasız gerçekleştirebildiğini öne süren adam, paylaşımlarında yaptığı büyülerin fotoğraflarına ve müşterilerin memnun kaldığına ilişkin yazışmalar ve videolara da yer verdi.

SON DAKİKA | İş kadını sanal büyücünün ağına düştü! ​İfadesi alınan kadının anlattıkları kan dondurdu

Fotoğraflardaki Arapça yazılar, kalbin üzerine çakılmış çiviler, kaşıklar, mezarlıkta yanan mumlar, çeşitli isimlerin yazıldığı maskeler ise dikkat çekti. Tüm bunlara güvenen Sibel G. Ömer hoca olarak bildiği kişiye mesaj attı. İşte hayatı da bundan sonra tepetaklak oldu.

SON DAKİKA | İş kadını sanal büyücünün ağına düştü! ​İfadesi alınan kadının anlattıkları kan dondurdu

"ADAK BÜYÜK KESİLDİ" DEYİP DAHA FAZLA PARA İSTEDİ

Çeşitli tarihlerde birden fazla kez adak kurbanı kestiren kadın, kendisini Ömer Faruk olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ödemeler yaptı. Ömer Faruk kendisine adakların kesildiğine dair videolar atıp, "Tamamdır Allah kabul etsin" yazıyordu. Ancak bir gün Ömer Faruk, Sibel G.'ye kurbanların sahibi olan bir adakçı işe çalıştığını söyledi.

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