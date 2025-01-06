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SON DAKİKA | İş kadını sanal büyücünün ağına düştü! İfadesi alınan kadının anlattıkları kan dondurdu
SON DAKİKA | İş kadını sanal büyücünün ağına düştü! İfadesi alınan kadının anlattıkları kan dondurdu
Son dakika haberi: İş kadını Sibel G. yaşadığı olumsuz olaylardan kurtulmak için adak kurbanı kestirmek istedi. Instagram'da gördüğü "tüm dertlerimiz için ulaşın" diyerek akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapan 'Medyum Ömer hoca' ile iletişime geçti. "Bağlama, gideni geri döndürme, aşık etme" gibi büyüler yaptığını paylaşan büyücüye 107 bin lira ödeme yapan kadın sonrasında hayatında şokunu yaşadı.
Giriş Tarihi: 06.01.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 06:42